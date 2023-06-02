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Авто

Редчайший американский спорткар 70-х более 30 лет простоял под открытым небом (фото)

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO
Фото: autoevolution.com | Pontiac GTO The Judge не ездил 30 лет

Всего выпустили только 3629 Pontiac GTO The Judge 1970. Раритетное спортивное купе оснащено 6,5-литровым V8 мощностью 350 л. с.

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В США обнаружили заброшенный Pontiac GTO 1970 года. Раритетное спортивное авто не ездило около 30 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO Fullscreen
Всего выпущено только 3629 Pontiac GTO The Judge
Фото: autoevolution.com

Редкий Pontiac GTO эксплуатировался в штате Массачусетс, но в начале 90-х его припарковали под открытым небом и забыли о нем. За три десятилетия под открытым небом автомобиль проржавел, а его краска облезла. В салоне Pontiac GTO повреждена отделка, а двигатель не заводится.

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO Fullscreen
Автомобиль требует серьезной реставрации
Фото: autoevolution.com

Эксперты установили, что найденный автомобиль – редкая спортивная версия Pontiac GTO The Judge. В 1970 году выпустили только 3629 таких купе – это менее 10% от всех выпущенных GTO.

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Pontiac GTO The Judge отличались мощными двигателями, задним спойлером и особой отделкой. К тому же, комплектация конкретно этого авто включает кондиционер, электростеклоподъемники и усилитель руля.

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO Fullscreen
Под капотом установлен 6,5-литровый V8 на 350 л. с.
Фото: autoevolution.com

Под капотом Pontiac GTO The Judge установлен 6,5-литровый V8 мощностью 350 л. с., а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Новым такое авто разгонялось до 100 км/ч за 7,3 с и развивало 200 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в старом гараже обнаружили заброшенным еще более редкий Pontiac Firebird 1970 года.

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