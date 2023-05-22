В Европе обнаружен уникальный спортивный кабриолет Lada британского производства (фото)
Всего в Великобритании выпущено не более семи Lada Cipher Sports. Обтекаемый кабриолет построили на агрегатах ВАЗ-2108.
В коллекцию бельгийского автомузея Abarth Works Museum попал необычный экспонат – Lada Cipher Sports. Спортивный родстер является очень редким, ведь всего выпустили лишь несколько таких авто. Снимки Lada появились на сайте музея.
Lada Cipher Sports имеет британские корни и интересную историю. Конструктор Тони Стивенс разработал дизайн авто в начале 80-х и на первых порах оно не имело ничего общего с ВАЗ. Это был легкий заднеприводный спорткар с пластиковым кузовом.
В конце 80-х с Тони Стивенсом неожиданно связались представители министерства автопромышленности СССР. Им понравился дизайн кабриолета и они предложили переделать его под платформу ВАЗ-2108.
Британец согласился, однако ему пришлось полностью переделать конструкцию авто, ведь ВАЗ-2108 был переднеприводным и с поперечным (а не продольным) расположением двигателя. Тем не менее конструктор справился и первый Lada Cipher Sports построили в 1989 году.Важно
Четырехместное авто с обтекаемым клиновидным дизайном оснастили 1,3-литровым 64-сильным мотором ВАЗ и 5-ступенчатой механической КПП. У "восьмерки" позаимствовали и переднюю панель, однако салон обшили дорогой кожей.
Спорткар Lada Cipher Sports планировали выпускать малыми сериями в Литве, но распад СССР поставил крест на проекте. Всего собрали не более семи таких кабриолетов.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружена "Нива" 1982 года в состоянии нового авто.
Также мы писали про уникальный внедорожник ЛуАЗ в стиле Toyota RAV4.