В Европе обнаружен уникальный спортивный кабриолет Lada британского производства (фото)

Всего в Великобритании выпущено не более семи Lada Cipher Sports. Обтекаемый кабриолет построили на агрегатах ВАЗ-2108.

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В коллекцию бельгийского автомузея Abarth Works Museum попал необычный экспонат – Lada Cipher Sports. Спортивный родстер является очень редким, ведь всего выпустили лишь несколько таких авто. Снимки Lada появились на сайте музея.

Авто отличается обтекаемым клиновидным дизайном

Lada Cipher Sports имеет британские корни и интересную историю. Конструктор Тони Стивенс разработал дизайн авто в начале 80-х и на первых порах оно не имело ничего общего с ВАЗ. Это был легкий заднеприводный спорткар с пластиковым кузовом.

Кузов спорткара выполнен из стеклопластика

В конце 80-х с Тони Стивенсом неожиданно связались представители министерства автопромышленности СССР. Им понравился дизайн кабриолета и они предложили переделать его под платформу ВАЗ-2108.

Салон Lada Cipher Sports отделан кожей

Британец согласился, однако ему пришлось полностью переделать конструкцию авто, ведь ВАЗ-2108 был переднеприводным и с поперечным (а не продольным) расположением двигателя. Тем не менее конструктор справился и первый Lada Cipher Sports построили в 1989 году.

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Четырехместное авто с обтекаемым клиновидным дизайном оснастили 1,3-литровым 64-сильным мотором ВАЗ и 5-ступенчатой механической КПП. У "восьмерки" позаимствовали и переднюю панель, однако салон обшили дорогой кожей.

Под капотом установлен двигатель ВАЗ-2108

Спорткар Lada Cipher Sports планировали выпускать малыми сериями в Литве, но распад СССР поставил крест на проекте. Всего собрали не более семи таких кабриолетов.

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