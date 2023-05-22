У Європі виявлено унікальний спортивний кабріолет Lada британського виробництва (фото)

Усього у Великій Британії випущено не більше семи Lada Cipher Sports. Обтічний кабріолет збудували на агрегатах ВАЗ-2108.

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У колекцію бельгійського автомузею Abarth Works Museum потрапив незвичайний експонат — Lada Cipher Sports. Спортивний родстер дуже рідкісний, адже всього випустили лише кілька таких авто. Знімки Lada з'явились на сайті музею.

Авто відрізняється обтічним клиноподібним дизайном

Lada Cipher Sports має британське коріння та цікаву історію. Конструктор Тоні Стівенс розробив дизайн авто на початку 80-х і спочатку воно не мало нічого спільного з ВАЗ. Це був легкий задньопривідний спорткар із пластиковим кузовом.

Кузов спорткара виконаний зі склопластику

Наприкінці 80-х із Тоні Стівенсом несподівано зв'язалися представники міністерства автопромисловості СРСР. Їм сподобався дизайн кабріолету, і вони запропонували переробити його під платформу ВАЗ-2108.

Салон Lada Cipher Sports оброблений шкірою

Британець погодився, однак йому довелося повністю переробити конструкцію авто, адже ВАЗ-2108 був передньопривідним і з поперечним (а не поздовжнім) розташуванням двигуна. Тим не менш, конструктор впорався і перший Lada Cipher Sports побудували в 1989 році.

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Чотиримісне авто з обтічним клиноподібним дизайном оснастили 1,3-літровим 64-сильним мотором ВАЗ та 5-ступінчастою механічною КПП. У "вісімки" запозичили і передню панель, проте салон обшили дорогою шкірою.

Під капотом встановлений двигун ВАЗ-2108

Спорткар Lada Cipher Sports планували випускати малими серіями у Литві, але розпад СРСР поставив хрест на проєкті. Усього зібрали не більше семи таких кабріолетів.

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