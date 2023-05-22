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Авто

У Європі виявлено унікальний спортивний кабріолет Lada британського виробництва (фото)

Lada Cipher Sports, ВАЗ-2108, кабріолет Lada, спорткар Lada
Lada Cipher Sports створено британським конструктором Тоні Стівенсом

Усього у Великій Британії випущено не більше семи Lada Cipher Sports. Обтічний кабріолет збудували на агрегатах ВАЗ-2108.

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У колекцію бельгійського автомузею Abarth Works Museum потрапив незвичайний експонат — Lada Cipher Sports. Спортивний родстер дуже рідкісний, адже всього випустили лише кілька таких авто. Знімки Lada з'явились на сайті музею.

Lada Cipher Sports, ВАЗ-2108, кабріолет Lada, спорткар Lada Fullscreen
Авто відрізняється обтічним клиноподібним дизайном

Lada Cipher Sports має британське коріння та цікаву історію. Конструктор Тоні Стівенс розробив дизайн авто на початку 80-х і спочатку воно не мало нічого спільного з ВАЗ. Це був легкий задньопривідний спорткар із пластиковим кузовом.

Lada Cipher Sports, ВАЗ-2108, кабріолет Lada, спорткар Lada Fullscreen
Кузов спорткара виконаний зі склопластику

Наприкінці 80-х із Тоні Стівенсом несподівано зв'язалися представники міністерства автопромисловості СРСР. Їм сподобався дизайн кабріолету, і вони запропонували переробити його під платформу ВАЗ-2108.

Lada Cipher Sports, ВАЗ-2108, кабріолет Lada, спорткар Lada Fullscreen
Салон Lada Cipher Sports оброблений шкірою

Британець погодився, однак йому довелося повністю переробити конструкцію авто, адже ВАЗ-2108 був передньопривідним і з поперечним (а не поздовжнім) розташуванням двигуна. Тим не менш, конструктор впорався і перший Lada Cipher Sports побудували в 1989 році.

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Чотиримісне авто з обтічним клиноподібним дизайном оснастили 1,3-літровим 64-сильним мотором ВАЗ та 5-ступінчастою механічною КПП. У "вісімки" запозичили і передню панель, проте салон обшили дорогою шкірою.

Lada Cipher Sports, ВАЗ-2108, кабріолет Lada, спорткар Lada Fullscreen
Під капотом встановлений двигун ВАЗ-2108

Спорткар Lada Cipher Sports планували випускати малими серіями у Литві, але розпад СРСР поставив хрест на проєкті. Усього зібрали не більше семи таких кабріолетів.

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