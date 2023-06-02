Рідкісний американський спорткар 70-х більше 30 років простояв просто неба (фото)

Усього випустили лише 3629 Pontiac GTO The Judge 1970. Раритетне спортивне купе оснащене 6,5-літровим V8 потужністю 350 к. с.

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У США виявили покинутий Pontiac GTO 1970 року. Раритетне спортивне авто не їздило близько 30 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Всього випущено лише 3629 Pontiac GTO The Judge Фото: autoevolution.com

Рідкісний Pontiac GTO експлуатувався в штаті Массачусетс, але на початку 90-х його припаркували просто неба і забули про нього. За три десятиліття просто неба автомобіль проіржавів, а його фарба облізла. У салоні Pontiac GTO пошкоджено обробку, а двигун не заводиться.

Автомобіль потребує серйозної реставрації Фото: autoevolution.com

Експерти встановили, що знайдений автомобіль – рідкісна спортивна версія Pontiac GTO The Judge. У 1970 році випустили лише 3629 таких купе — це менше 10% від усіх випущених GTO.

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Pontiac GTO The Judge відрізнялися потужними двигунами, заднім спойлером та особливою обробкою. До того ж, комплектація саме цього автомобіля включає кондиціонер, електросклопідйомники і підсилювач керма.

Під капотом встановлений 6,5-літровий V8 на 350 к. с. Фото: autoevolution.com

Під капотом Pontiac GTO The Judge встановлений 6,5-літровий V8 потужністю 350 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Новим таке авто розганялося до 100 км/год за 7,3 секунди і розвивало 200 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в старому гаражі виявили покинутим ще більш рідкісний Pontiac Firebird 1970 року.

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