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Авто

Рідкісний американський спорткар 70-х більше 30 років простояв просто неба (фото)

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO
Фото: autoevolution.com | Pontiac GTO The Judge не їздив 30 років

Усього випустили лише 3629 Pontiac GTO The Judge 1970. Раритетне спортивне купе оснащене 6,5-літровим V8 потужністю 350 к. с.

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У США виявили покинутий Pontiac GTO 1970 року. Раритетне спортивне авто не їздило близько 30 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO Fullscreen
Всього випущено лише 3629 Pontiac GTO The Judge
Фото: autoevolution.com

Рідкісний Pontiac GTO експлуатувався в штаті Массачусетс, але на початку 90-х його припаркували просто неба і забули про нього. За три десятиліття просто неба автомобіль проіржавів, а його фарба облізла. У салоні Pontiac GTO пошкоджено обробку, а двигун не заводиться.

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO Fullscreen
Автомобіль потребує серйозної реставрації
Фото: autoevolution.com

Експерти встановили, що знайдений автомобіль – рідкісна спортивна версія Pontiac GTO The Judge. У 1970 році випустили лише 3629 таких купе — це менше 10% від усіх випущених GTO.

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Pontiac GTO The Judge відрізнялися потужними двигунами, заднім спойлером та особливою обробкою. До того ж, комплектація саме цього автомобіля включає кондиціонер, електросклопідйомники і підсилювач керма.

Pontiac GTO The Judge, Pontiac GTO 1970, Pontiac GTO Fullscreen
Під капотом встановлений 6,5-літровий V8 на 350 к. с.
Фото: autoevolution.com

Під капотом Pontiac GTO The Judge встановлений 6,5-літровий V8 потужністю 350 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Новим таке авто розганялося до 100 км/год за 7,3 секунди і розвивало 200 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в старому гаражі виявили покинутим ще більш рідкісний Pontiac Firebird 1970 року.

Також ми писали, що у Європі знайшли унікальний спортивний кабріолет Lada британського виробництва.