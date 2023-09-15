Двхуколесная классика: обнаружена заброшенная коллекция редких Harley-Davidson (видео)

В коллекции собраны раритетные мотоциклы Harley-Davidson 30-х и 40-х годов. Стоимость некоторых из них доходит до 100 000 долларов.

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Harley-Davidson Knucklehead 1936 года Фото: скриншот / YouTube

Основные сокровища в коллекции – 10 классических Harley-Davidson 30-х и 40-х годов выпуска. Большинство из них относятся к знаменитому семейству Knucklehead с верхнеклапанным двигателем V-twin. Эти байки очень ценятся коллекционерами.

Harley-Davidson Servi-Car Фото: скриншот / YouTube

Самым дорогим в коллекции является мотоцикл Harley-Davidson Knucklehead 1939 года. Он на 90% оригинальный и прошел реставрацию, а потому стоит около 100 000 долларов.

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Кроме того, идентифицированы Harley-Davidson Knucklehead 1936 и 1947 годов, а также модель WLD 1940 года. Есть и два редких трехколесных Harley-Davidson Servi-Car 1937 года.

Также на видео можно заметить три старинных автомобиля – роскошные седаны Packard Eight 1940 года и Cadillac 1947 года, и купе Lincoln Zephyr 1937 года с двигателем V12. Их стоимость превышает 50 000 долларов.

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