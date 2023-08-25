В Германии переделали старый советский мотоцикл в стильный электробайк (фото)

Электробайк Electric Ladyland построен на базе старого мотоцикла "Минск М1А". Он получил 14-сильный мотор и развивает 100 км/ч.

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В Германии создали необычный электромотоцикл Electric Ladyland. Он выглядит как пришелец из 50-х годов. О байке рассказали на сайте Autoevoultion.

В основе электробайка лежит "Минск М1А" 1955 года

Электробайк Electric Ladyland построил немецкий кастомайзер Юрген Беккер. Он назван в честь последнего студийного альбома звездного гитариста Джимми Хендрикса.

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В основе Electric Ladyland лежит советский мотоцикл "Минск М1А" 1955 года, который, в свою очередь, является точной копией немецкого DKW RT 125. В Германию его привез советский военнослужащий, а в последние годы байк стоял заброшенным.

Мотоцикл получил 14-сильный электромотор

Вместо 125-кубового бензинового двигателя мотоцикл получил 14-сильный электромотор Revolt. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. Также установлена литий-ионная батарея на 45 А∙ч, причем с мотором ее соединяет коннектор от электрогитары Fender Stratocaster.

Электробайк может развить 100 км/ч

Примечательно, что подвеска и барабанные тормоза "Минск М1А" остались без изменений. Мотоцикл до сих пор ездит на узких 19-дюймовых спицованных колесах. Он очень легкий и маневренный.

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