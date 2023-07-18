Цена $15 500 и 3 секунды до сотни: на рынок вышел электробайк Harley-Davidson (видео)

Электромотоцикл Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar — легкая городская модель с запасом хода до 182 км. Байк получил 84-сильный мотор, а также оснащен ABS, цифровым щитком приборов и Bluetooth.

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Новый LiveWire S2 Del Mar поступил в продажу в США, Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. Недорогой мотоцикл от электрического подразделения Harley-Davidson стоит от 15 499 долларов. На официальном сайте американской компании раскрыли все подробности модели.

Мотоцикл оснащен 84-сильным мотором и стартует до 100 км/ч за 3 с Фото: Harley Davidson

Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar – городской электробайк классического формата с дизайном в молодежном стиле. Благодаря алюминиевой раме его масса относительно небольшая, по меркам электромотоциклов – 197 кг.

Электромотор развивает 84 л. с. и 263 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3 с – быстрее, чем большинство Harley-Davidson.

Оснащение включает цифровую панель приборов и Bluetooth Фото: Harley Davidson

Емкость аккумуляторной батареи – 10,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 182 км при чисто городской езде и 138 км – в смешанном цикле. Полная зарядка в домашних условиях займет 8,5 часов, а в быстром режиме – 2 часа 22 минуты.

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Электромотоцикл Harley-Davidson получил тормоза Brembo с ABS и трэкшн-контроль. Комплектация включает диодную оптику, цифровой щиток приборов, Bluetooth и разъем USB-C для подзарядки гаджетов.

Электромотоцикл является второй моделью в линейке LiveWire и он оказался заметно дешевле, чем предшественник One, который стоит от 22 000 долларов. В Европе со старта электробайк предложили в более дорогой лимитированной версии Launch Edition (от 19 990 евро) с эксклюзивной окраской и декором, а базовый вариант появится позже.

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