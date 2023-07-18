Ціна $15 500 і 3 секунди до сотні: на ринок вийшов електробайк Harley-Davidson (відео)

Електромотоцикл Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar — легка міська модель із запасом ходу до 182 км. Байк отримав 84-сильний мотор, а також оснащений ABS, цифровим щитком приладів і Bluetooth.

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Новий LiveWire S2 Del Mar надійшов у продаж у США, Великій Британії, Німеччині, Франції та Нідерландах. Недорогий мотоцикл від електричного підрозділу Harley-Davidson коштує від 15 499 доларів. На офіційному сайті американської компанії розкрили всі подробиці моделі.

Мотоцикл оснащений 84-сильним мотором і стартує до 100 км/год за 3 с Фото: Harley Davidson

Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar — міський електробайк класичного формату з дизайном у молодіжному стилі. Завдяки алюмінієвій рамі його маса відносно невелика, за мірками електромотоциклів — 197 кг.

Електромотор розвиває 84 к. с. і 263 Нм, що дає змогу розганятися до 100 км/год лише за 3 с — швидше, ніж більшість Harley-Davidson.

Оснащення включає цифрову панель приладів і Bluetooth Фото: Harley Davidson

Ємність акумуляторної батареї — 10,5 кВт∙год. Запас ходу становить 182 км при чисто міській їзді і 138 км — у змішаному циклі. Повна зарядка в домашніх умовах займе 8,5 годин, а в швидкому режимі — 2 години 22 хвилини.

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Електромотоцикл Harley-Davidson отримав гальма Brembo з ABS і трекшн-контроль. Комплектація включає діодну оптику, цифровий щиток приладів, Bluetooth і роз'єм USB-C для підзарядки гаджетів.

Електромотоцикл є другою моделлю в лінійці LiveWire і він виявився помітно дешевшим, ніж попередник One, який коштує від 22 000 доларів. У Європі зі старту електробайк запропонували в дорожчій лімітованій версії Launch Edition (від 19 990 євро) з ексклюзивним забарвленням і декором, а базовий варіант з'явиться пізніше.

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