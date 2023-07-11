Ретро-футуризм: BMW показали свой самый необычный мотоцикл (фото)

Новый BMW R18 The Crown построили к 100-летию мотоциклетного подразделения марки. Байк выполнен в стилистике дизельпанк и отличается низким обтекаемым силуэтом.

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Мотоцикл BMW R18 стал основой для оригинального концепта. Его превратили в очень необычный байк в ретро-стиле. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

Тюнинг BMW R18 выполнил известный немецкий кастомайзер Дирк Охлеркинг. Его компания Kingston Custom кардинально изменила мотоцикл – он стал похож на гоночные байки 30-50-х годов, на которых устанавливали рекорды скорости. Проект назвали The Crown.

Байк построен к 100-летию мотоциклетного подразделения BMW Фото: BMW

Новый BMW R18 The Crown выполнен в стилистике дизельпанк и абсолютно не похож на модель-донора. Он очень низкий, а его обтекатели напоминают фюзеляж самолета. Мотоциклист фактически лежит на кожаном седле.

Для BMW R18 The Crown пришлось создать полностью новые переднюю подвеску и выхлопную систему. Кроме того, был сварен более компактный 8-литровый бензобак.

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Мотоцикл BMW оснащен стандартным 1,8-литровым двигателем мощностью 92 л. с. Характеристики байка не раскрывают, но известно, что он быстрее стандартного R18, который способен развить 180 км/ч.

Мотоцикл оснащен 92-сильным мотором Фото: BMW

Новый BMW R18 The Crown посвятили 100-летию мотоциклетного подразделения компании. Это уже не первый двухколесный концепт, созданный к юбилею – ранее показали ретро-мотоцикл и яркий кастом-байк в американском стиле.

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