Представлен самый дешевый электромотоцикл BMW: подробности и характеристики (видео)

Новый BMW CE 02 — легкий городской электробайк для молодежи. В топовой версии он разгоняется до 95 км/ч и может проехать 90 км без подзарядки.

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BMW показали новый электромотоцикл CE 02. Он стоит от 7599 долларов и является самым доступным электробайком немецкой марки. Об этом сообщает ее официальный сайт.

Электромотоцикл предназначен для молодежи Фото: BMW

Новый BMW CE 02 – легкий городской мотоцикл для молодежи, который называют младшим братом модели CE 04. У него минималистский дизайн с маленькими штампованными колесами и миниатюрными крыльями. Масса, в зависимости от версии, составляет всего 119-132 кг.

Модель доступна в версиях на 5 и 15 л. с. Фото: BMW

Комплектация BMW CE 02 включает ABS, светодиодные фары, функцию дистанционного старта и разъемы USB-C. Кроме того, у байка регулируются рычаги тормоза, а еще за доплату предлагаются специальные смарт-очки с функцией дополненной реальности.

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Электромотоцикл BMW CE 02 предложен в двух версиях — с моторами пиковой мощностью 5 и 15 л. с. Максимальная скорость составляет 45 и 95 км/ч, соответственно. Две батареи суммарной емкостью 3,92 кВт∙ч обеспечивают запас хода в 90 км.

Зарядить электробайк BMW CE 02 в домашних условиях можно за 3,5-5 часов. В быстром режиме зарядка на 80% занимает менее 2,5 часов.

Ранее Фокус сообщал, что недорогой электромотоцикл представил и Harley-Davidson.

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