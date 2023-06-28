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Авто

Свыше 300 сил и 5,4 с до сотни: BMW презентовали новый спортивный кроссовер (фото)

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Фото: BMW | BMW X1 M35i xDrive — самая моощная бензиновая версия модели

Новый BMW X1 M35i xDrive оснащен самым мощным четырехцилиндровым двигателем в истории марки. Максимальная скорость кроссовера составляет 250 км/ч.

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Линейку BMW X1 2023 пополнила новая заряженная версия M35i xDrive. Спортивный кроссовер поступит в продажу с осени по цене от 50 895 долларов. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

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Кроссовер получил 316-сильную турбочетверку
Фото: BMW

Главная особенность BMW X1 M35i xDrive прячется под капотом. Авто получило новый 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 316 л. с. и 400 Нм. Это самая мощная четверка в истории BMW.

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Салон отделан кожей, алькантарой и алюминием
Фото: BMW

С 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, кроссовер получил спортивную выхлопную систему с более громким звучанием.

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Полный привод в BMW X1 M35i xDrive дополнен самоблокирующимся дифференциалом. Кроме того, кроссовер BMW получил спортивную подвеску с новыми амортизаторами, перенастроенное рулевое управление и увеличенные тормоза диаметром 385 мм спереди и 330 мм сзади.

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Оснащение включает спортивные сиденья
Фото: BMW

Новый BMW X1 M35i xDrive отличается от стандартной версии М-пакетом с более агрессивной передней частью, обвесом, увеличенным спойлером и литыми дисками диаметром 19 или 20 дюймов. Салон отделан кожей, алькантарой и алюминием, также установлены спортивные сиденья и руль.

Ранее Фокус сообщал, что новый BMW X1 2023 уже появился в Украине и впервые доступен в электрической версии.

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