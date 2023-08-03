От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (видео)

Электробайк Fuell Fllow способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с. Мотоцикл доступен для заказа по цене от $12 995.

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Американский стартап Fuell завершает разработку недорогого электрического мотоцикла Fllow. Его производство стартует в конце 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Электробайк Fuell Fllow разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с Фото: скриншот / YouTube

Fuell – детище бывшего инженера Harley-Davidson. Компания уже собрала 3 миллиона инвестиций. Купить электробайк Fuell можно уже сейчас по весьма демократичной цене в $12 995, поэтому стартап уже насобирал заказов на 2 года вперед.

Запас хода в городском цикле превышает 240 км Фото: скриншот / YouTube

Новый Fuell Fllow – легкий электромотоцикл массой всего 180 кг. У него футуристический дизайн с массивными обтекателями и небольшим стеклянным козырьком.

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Электрический мотоцикл предложен в версиях мощностью 15 и 47 л. с. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а ее максимальная скорость ограничена на 140 км/ч.

Батарея емкостью 10 кВт∙ч позволяет проехать свыше 240 км в городском цикле. Зарядить ее в быстром режиме можно за 30 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Harley-Davidson выводит на рынок недорогой электромотоцикл.

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