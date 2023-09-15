Двоколісна класика: виявлено покинуту колекцію рідкісних Harley-Davidson (відео)

У колекції зібрані раритетні мотоцикли Harley-Davidson 30-х і 40-х років. Вартість деяких із них доходить до 100 000 доларів.

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У США знайшли колекцію старовинних мотоциклів. Раритетна техніка роками іржавіла в старому гаражі. Їй присвятили відео на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Harley-Davidson Knucklehead 1936 року Фото: скриншот / YouTube

Основні скарби в колекції — 10 класичних Harley-Davidson 30-х і 40-х років випуску. Більшість із них належать до знаменитого сімейства Knucklehead з верхньоклапанним двигуном V-twin. Ці байки дуже цінуються колекціонерами.

Harley-Davidson Servi-Car Фото: скриншот / YouTube

Найдорожчим у колекції є мотоцикл Harley-Davidson Knucklehead 1939 року. Він на 90% оригінальний і пройшов реставрацію, а тому коштує близько 100 000 доларів.

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Крім того, ідентифіковані Harley-Davidson Knucklehead 1936 і 1947 років, а також модель WLD 1940 року. Є і два рідкісних триколісних Harley-Davidson Servi-Car 1937 року.

Також на відео можна помітити три старовинні автомобілі — розкішні седани Packard Eight 1940 року і Cadillac 1947 року, і купе Lincoln Zephyr 1937 року з двигуном V12. Їхня вартість перевищує 50 000 доларів.

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