Мощная капсула времени: найден очень редкий спорткар 70-х в новом состоянии (фото)
Изготовили всего 572 купе Pontiac LeMans GT-37 с 6,6-литровым 300-сильным V8. Спортивное авто способно разогнаться до сотни за 7,5 с.
В США обнаружили хорошо сохранившийся Pontiac LeMans GT-37 1971 года. Спортивное купе является настоящим раритетом. О нем рассказали на сайте Autoevolution.
Пробег Pontiac LeMans GT-37 за более чем полвека составляет всего 61 тыс. км. Автомобиль в хорошем состоянии, хотя не проходил реставрацию — ему лишь один раз обновили лакокрасочное покрытие. Салон и силовой агрегат хорошо сохранились.
Капсулу времени Pontiac GT-37 продают за 44 000 долларов. Сейчас это редкая коллекционная модель.
Купе Pontiac GT-37 1971 года — раритетная спортивная версия модели LeMans. Ее позиционировали, как более доступную альтернативу знаменитому Pontiac GTO.
Всего изготовили 5800 Pontiac LeMans GT-37, однако только 572 купе оснастили 6,6-литровым V8 мощностью 300 л. с. Именно этот двигатель установлен под капотом авто.
С 4-ступенчатой механической КПП спорткар Pontiac GT-37 способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и проехать ¼ мили (402 м) с места за 14,5 с. Комплектация включает спортивный выхлоп и усилитель руля.
Кстати, недавно в США обнаружили знаменитое спортивное авто 70-х за $500 000 в новом состоянии.
Также Фокус рассказывал, что в старом сарае нашли раритетный Dodge Charger 1966 года.