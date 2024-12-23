Мощная капсула времени: найден очень редкий спорткар 70-х в новом состоянии (фото)

Изготовили всего 572 купе Pontiac LeMans GT-37 с 6,6-литровым 300-сильным V8. Спортивное авто способно разогнаться до сотни за 7,5 с.

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В США обнаружили хорошо сохранившийся Pontiac LeMans GT-37 1971 года. Спортивное купе является настоящим раритетом. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Спорткар проехал всего 61 тыс. км

Пробег Pontiac LeMans GT-37 за более чем полвека составляет всего 61 тыс. км. Автомобиль в хорошем состоянии, хотя не проходил реставрацию — ему лишь один раз обновили лакокрасочное покрытие. Салон и силовой агрегат хорошо сохранились.

Капсулу времени Pontiac GT-37 продают за 44 000 долларов. Сейчас это редкая коллекционная модель.

Салон Pontiac GT-37 хорошо сохранился

Купе Pontiac GT-37 1971 года — раритетная спортивная версия модели LeMans. Ее позиционировали, как более доступную альтернативу знаменитому Pontiac GTO.

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Всего изготовили 5800 Pontiac LeMans GT-37, однако только 572 купе оснастили 6,6-литровым V8 мощностью 300 л. с. Именно этот двигатель установлен под капотом авто.

Под капотом авто установлен 6,6-литровый 300-сильный V8

С 4-ступенчатой механической КПП спорткар Pontiac GT-37 способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и проехать ¼ мили (402 м) с места за 14,5 с. Комплектация включает спортивный выхлоп и усилитель руля.

Кстати, недавно в США обнаружили знаменитое спортивное авто 70-х за $500 000 в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что в старом сарае нашли раритетный Dodge Charger 1966 года.