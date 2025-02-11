Раритет із 80-х: виявлено культовий позашляховик Chevrolet у заводському пакуванні (фото)

Chevrolet K5 Blazer — класичний рамний позашляховик 80-х. Автомобіль оснащений 5,7-літровим V8 та автоматичною КПП.

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У США знайшли Chevrolet Blazer 1989 року в новому стані. Класичний рамний позашляховик взагалі не експлуатувався. Про це розповідає сайт Carscoops.

Цей Chevrolet K5 Blazer 36 років зберігався в гаражі та не виїжджав на дороги. На його одометрі висвічується пробіг 38 км.

Позашляховик оцінюють у понад 100 000 доларів Фото: Mecum

Позашляховик Chevrolet має вигляд нового авто. Його кузов у ідеальному стані, а у салоні на сидіннях та підлозі збереглися оригінальні целофанові чохли. Позашляховик зберіг рідні шини.

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До того ж, Chevrolet Blazer непогано оснащений для свого часу. Комплектація включає центральний замок, електросклопідйомники, кондиціонер, круїз-контроль. Дах позашляховика за потреби можна зняти. Усе електрообладнання авто справне.

У салоні збереглися заводські целофанові чохли Фото: Mecum

Під капотом Chevrolet K5 Blazer встановлено 5,7-літровий V8 потужністю 210 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Фото: Mecum

Невдовзі капсула часу Chevrolet Blazer буде виставлена на аукціон. За неї планують отримати понад 100 000 доларів.

До речі, нещодавно стало відомо, що бензиновий Chevrolet Blazer знімуть із виробництва. Електрична модель потужністю до 615 сил залишиться на ринку.

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