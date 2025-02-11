Раритет из 80-х: обнаружен культовый внедорожник Chevrolet в заводской упаковке (фото)

Chevrolet K5 Blazer — классический рамный внедорожник 80-х. Автомобиль оснащен 5,7-литровым V8 и автоматической КПП.

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В США нашли Chevrolet Blazer 1989 года в новом состоянии. Классический рамный внедорожник вообще не эксплуатировался. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Этот Chevrolet K5 Blazer 36 лет хранился в гараже и не выезжал на дороги. На его одометре высвечивается пробег 38 км.

Внедорожник оценивают в более чем 100 000 долларов Фото: Mecum

Внедорожник Chevrolet выглядит как новый автомобиль. Его кузов в идеальном состоянии, а в салоне на сиденьях и полу сохранились оригинальные целлофановые чехлы. Внедорожник сохранил родные шины.

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К тому же, Chevrolet Blazer неплохо оснащен для своего времени. Комплектация включает центральный замок, электростеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль. Крышу внедорожника при необходимости можно снять. Все электрооборудование авто исправно.

В салоне сохранились заводские целлофановые чехлы Фото: Mecum

Под капотом Chevrolet K5 Blazer установлен 5,7-литровый V8 мощностью 210 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Под капотом установлен 5,7-литровый V8 Фото: Mecum

Вскоре капсула времени Chevrolet Blazer будет выставлена на аукцион. За нее планируют получить более 100 000 долларов.

Кстати, недавно стало известно, что бензиновый Chevrolet Blazer снимут с производства. Электрическая модель мощностью до 615 сил останется на рынке.

Также Фокус рассказывал о капсуле времени Nissan Skyline GT-R в заводской упаковке.