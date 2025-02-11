Раритет из 80-х: обнаружен культовый внедорожник Chevrolet в заводской упаковке (фото)
Chevrolet K5 Blazer — классический рамный внедорожник 80-х. Автомобиль оснащен 5,7-литровым V8 и автоматической КПП.
В США нашли Chevrolet Blazer 1989 года в новом состоянии. Классический рамный внедорожник вообще не эксплуатировался. Об этом рассказывает сайт Carscoops.
Этот Chevrolet K5 Blazer 36 лет хранился в гараже и не выезжал на дороги. На его одометре высвечивается пробег 38 км.
Внедорожник Chevrolet выглядит как новый автомобиль. Его кузов в идеальном состоянии, а в салоне на сиденьях и полу сохранились оригинальные целлофановые чехлы. Внедорожник сохранил родные шины.Важно
К тому же, Chevrolet Blazer неплохо оснащен для своего времени. Комплектация включает центральный замок, электростеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль. Крышу внедорожника при необходимости можно снять. Все электрооборудование авто исправно.
Под капотом Chevrolet K5 Blazer установлен 5,7-литровый V8 мощностью 210 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.
Вскоре капсула времени Chevrolet Blazer будет выставлена на аукцион. За нее планируют получить более 100 000 долларов.
Кстати, недавно стало известно, что бензиновый Chevrolet Blazer снимут с производства. Электрическая модель мощностью до 615 сил останется на рынке.
Также Фокус рассказывал о капсуле времени Nissan Skyline GT-R в заводской упаковке.