Ексклюзивне американське авто 60-х за $300 000 простояло 45 років у гаражі (фото)

Культовий Pontiac GTO в лімітованому виконанні не експлуатувався із 1978 року. Виготовили лише 50 таких купе із 360-сильним V8.

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У США виставили на продаж купе Pontiac GTO 1967 року. За знамените спортивне авто планують отримати 300 000 доларів, адже це капсула часу в особливому виконанні. Про це пише сайт Autoevolution.

Купе є одним із 50 авто лімітованої серії, які розіграли в лотереї Фото: autoevolution.com

Цей Pontiac GTO – один із 50 авто в спеціальній версії, які розіграли в лотерею серед клієнтів мережі взуттєвих магазинів. Спортивні купе вирізнялися золотистим забарвленням та червоним декором. До наших днів збереглося лише три таких автомобілі.

Конкретно цей Pontiac GTO 1967 року виграла пані Барт із Сент-Луїса. Вона проїхала 80 тис. км на авто і навіть пізніше доукомплектувала його кондиціонером. До речі, нещодавно аналогічне авто перетворили на електрокар.

Спортивне купе чудово збереглося Фото: autoevolution.com

У 1978 році власниця пішла з життя і з тих пір Pontiac GTO не експлуатувався – її чоловік поставив машину в гараж і не сідав за кермо. Вінтажне авто чудово збереглося.

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Із 2002 року власником Pontiac GTO став зять пані Барт, проте він також не їздив на ньому. Автомобіль простояв у гаражі 45 років і лише в 2024 році його показали на публіці – виставили на ретрошоу, де він одразу отримав нагороду.

Під капотом встановлено 360-сильний V8 Фото: autoevolution.com

Pontiac GTO – культова спортивна модель зі США. Купе 1967 року оснащене 6,6-літровим 360-сильним V8 і 4-ступінчастою механічною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути понад 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав про Pontiac 1970 року за $100 000 простояв 35 років у гаражі.

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