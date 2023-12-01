Класика на новий лад: культовий спорткар 60-х схрестили з електромобілем Tesla (фото)

Pontiac GTO 1966 року отримав силову установку від Tesla Model 3 на 350 к. с. У спорткара повністю нова ходова, а в салоні з'явився сенсорний дисплей.

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Канадська компанія Ness Customs виконала нестандартний тюнінг Pontiac GTO 1966 року. Класичне спортивне авто перетворили на електромобіль. Про це повідомляється на сайті Barrett-Jackson.

Вінтажний кабріолет Pontiac отримав силову установку від Tesla Model 3 Performance. На зміну 6,4-літровому V8 прийшов електромотор потужністю 350 к.с. Під капотом знайшлося місце і для літій-іонної батареї.

Кабріолет оснастили 350-сильною електричною установкою Фото: Barrett-Jackson

Крім того, повністю перероблена ходова Pontiac GTO. У Tesla Model 3 також запозичили задній підрамник із незалежною підвіскою і дискові гальма. Рульове управління з електропідсилювачем взяли у Dodge.

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Візуально відрізнити електромобіль Pontiac GTO від стандартної бензинової моделі можна хіба що за сучасною оптикою і 18-дюймовими дисками з широкими шинами. Втім, насправді 75% кузовних деталей нові — крила, двері, капот і днище відтворено за оригінальними кресленнями.

Авто відреставрували та замінили частину кузовних деталей Фото: Barrett-Jackson

Салон Pontiac GTO не тільки відреставровано, а й доповнено невеликим сенсорним дисплеєм. Крім того, встановлено кондиціонер від Tesla, пічку General Motors і сучасну акустику Blam audio.

До слова, такий тюнінг ретро-авто набирає популярності останнім часом. Наприклад, компанія Девіда Бекхема перетворила на електрокар класичний Aston Martin.

Також Фокус повідомляв, що електромобілем стало знамените авто з фільму "Достукатися до небес".