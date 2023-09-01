Покинутий раритет: у США знайшли культовий спорткар Pontiac, який пережив ураган (відео)

Блогери збираються відновити культовий Pontiac GTO та оснастити його новим двигуном. Наразі маслкар перебуває в жахливому стані та має безліч пошкоджень.

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У США блогери знайшли культовий Pontiac GTO 1966 року випуску. Спорткар десятки років стояв під навісом і пережив ураган "Майкл". Відео опублікували на YouTube-каналі 3:23 Fabrication.

Pontiac GTO першого покоління випускали з 1964 до 1967 року. Цей автомобіль називають першим у світі маслкаром.

Цей екземпляр має далеко не найкращий стан. На кузові є кілька пошкоджень і слідів корозії.

Маслкар пережив ураган "Майкл", який пройшов через Флориду у 2018 році. Тоді автомобіль був сильно пошкоджений.

Блогери витягли спорткар з його звичного місця зберігання. Потім вони оглянули авто, щоб вивчити всі поломки.

У цього Pontiac GTO відсутній двигун. Також в автомобіля відсутні деякі деталі ходової частини.

Інтер'єр маслкара в жахливому стані Фото: Скриншот

Інтер'єр також має поганий стан. Автомобіль потребує серйозного ремонту.

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Блогери збираються відновити цей Pontiac GTO. Їм належить виконати багато роботи, щоб повернути культовий маслкар на дороги.

Спочатку Pontiac GTO оснащувався 6,4-літровим двигуном V8 потужністю 335 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займав близько 7,9 секунди.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції в гаражі покинутого особняка знайшли колекцію раритетних автомобілів.