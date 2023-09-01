Брошенный раритет: в США нашли культовый спорткар Pontiac, переживший ураган (видео)

Блогеры собираются восстановить культовый Pontiac GTO и оснастить его новым двигателем. Сейчас маслкар находится в ужасном состоянии и имеет множество повреждений.

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В США блогеры нашли культовый Pontiac GTO 1966 года выпуска. Спорткар десятки лет стоял под навесом и пережил ураган "Майкл". Видео опубликовали на YouTube-канале 3:23 Fabrication.

Pontiac GTO первого поколения выпускался с 1964 до 1967 года. Этот автомобиль называют первым в мире маслкаром.

Этот экземпляр обладает далеко не лучшим состоянием. На кузове есть несколько повреждений и следов коррозии.

Маслкар пережил ураган "Майкл", который прошел через Флориду в 2018 году. Тогда автомобиль был сильно поврежден.

Блогеры извлекли спорткар с его привычного места хранения. Затем они осмотрели авто, чтобы изучить все поломки.

У этого Pontiac GTO отсутствует двигатель. Также у автомобиля отсутствуют некоторые детали ходовой части.

Интерьер маслкара в ужасном состоянии Фото: Скриншот

Интерьер также имеет плохое состояние. Автомобиль нуждается в серьезном ремонте.

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Блогеры собираются восстановить этот Pontiac GTO. Им предстоит проделать много работы, чтобы вернуть культовый маслкар на дороги.

Изначально Pontiac GTO оснащался 6,4-литровым двигателем V8 мощностью 335 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимал около 7,9 секунды.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции в гараже заброшенного особняка нашли коллекцию раритетных автомобилей.