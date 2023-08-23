В заброшенном особняке нашли культовый спорткар Fiat: он годами стоял на месте (видео)

Fiat 850 Spider является одним из четырех раритетных автомобилей, которые нашли на территории заброшенного особняка. Этот спорткар оснащен 52-сильным двигателем, который расположен сзади.

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Во Франции в гараже заброшенного особняка нашли коллекцию раритетных автомобилей. Среди них есть настоящая итальянская "жемчужина". Видео опубликовали на YouTube-канале Abandoned World Explorer.

Этот особняк является заброшенным уже около 20 лет. Его владельцы оставили почти все имущество внутри при переезде.

Снаружи припаркованы два раритетных автомобиля — Peugeot 206 и Renault Clio. В гараже стоит универсал Peugeot 405, а за ним расположен спорткар Fiat 850 Spider.

Этот спорткар окрашен в красный цвет. Его двигатель расположен сзади.

Интерьер сильно поврежден Фото: Скриншот

Fiat 850 Spider находится далеко не в лучшем состоянии. Автомобиль покрылся толстым слоем пыли и получил несколько повреждений.

Автомобиль не в лучшем состоянии Фото: Скриншот

Под капотом можно найти заводской 903-кубовый двигатель. Он выдавал 52 л.с., что позволяло развивать легкому кабриолету скорость свыше 140 км/ч.

Спорткар сохранил свой двигатель Фото: Скриншот

Чтобы восстановить этот Fiat 850 Spider, потребуется вложить много денег. Тем не менее этот экземпляр можно будет выгодно продать на аукционе.

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Всего было выпущено 140 000 экземпляров Fiat 850 Spider. Только небольшую часть из них можно встретить в наши дни.

Ранее Фокус рассказал, что в Германии нашли кладбище редких раритетных автомобилей.