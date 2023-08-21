Брошенный раритет: в сарае нашли редчайший американский спорткар 70-х (видео)

Plymouth Barracuda в кузове кабриолет особенно ценится среди коллекционеров. Этот экземпляр находится в ужасном состоянии, но владелец планирует его восстановить.

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В США в сарае нашли заброшенный спорткар Plymouth Barracuda 1971 года. Этот автомобиль в кузове кабриолет является очень редким. Видео опубликовали на YouTube-канале Auto Archaeology.

Всего в 1971 году было выпущено 140 экземпляров Plymouth Barracuda с 5,6-литровым двигателем. Зеленый цвет Sassy Grass делает этот автомобиль еще более редким.

Спорткары в кузове кабриолет особенно ценятся среди коллекционеров. Их было выпущено в разы меньше, чем автомобилей с жесткой крышей.

Несмотря на то, что этот Plymouth Barracuda является очень редким, его судьба сложилась не лучшим образом. Автомобиль десятилетиями стоял в сарае, пока он не сгорел после скачка напряжения, вызванного сильнейшим штормом.

Теперь автомобиль хранится под открытым небом. Владелец спорткара планирует купить новый гараж, чтобы хранить кабриолет там.

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Plymouth Barracuda сейчас находится в ужасном состоянии. Автомобиль сильно поврежден и лишился некоторых деталей.

Интерьер спорткара также сильно поврежден Фото: Скриншот

Этот Plymouth Barracuda оснащен 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 275 л.с. Спорткар был способен разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 8 секунд и развивать скорость свыше 200 км/ч.

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