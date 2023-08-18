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Авто

Простоял 38 лет: в старом сарае обнаружили заброшенным культовый спорткар BMW (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | BMW 2800 CS не выезжал из гаража 38 лет

Спорткар BMW 2800 CS простоял в гараже с 1985 года. Автомобиль завелся и смог самостоятельно выехать на улицу.

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В Великобритании нашли настоящее сокровище – заброшенное купе BMW E9 2800 CS 1970 года. Спортивное авто не выезжало на дороги 38 лет. О нем рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

BMW 2800 CS, BMW E9, BMW 2800, спорткар BMW Fullscreen
Фото: скриншот / YouTube

BMW 2800 CS активно эксплуатировали до 1985 года, а затем поставили в гараж. Там редкий автомобиль и простоял до наших дней.

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Спорткар BMW E9 окрашен в редкий оранжевый цвет, но лакокрасочное покрытие требует обновления. К тому же, местами кузов купе серьезно проржавел. А вот салон BMW 2800 CS сохранился гораздо лучше – отделка в неплохом состоянии.

BMW 2800 1970, BMW E9, BMW 2800 CS, спорткар BMW Fullscreen
На кузове видна ржавчина
Фото: скриншот / YouTube

К тому же, двигатель BMW E9 оказался рабочим. Его прочистили, немного поколдовали над зажиганием и он завелся. Спорткар BMW 2800 CS даже смог самостоятельно покинуть гараж. Теперь его отправят на реставрацию.

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Двигатель BMW легко завелся
Фото: скриншот / YouTube

Купе BMW E9 считается одной из самых элегантных моделей немецкой марки и очень ценится коллекционерами. Его выпускали с 1968 по 1975 годы.

Версия BMW 2800 CS оснащена 2,8-литровой рядной шестеркой мощностью 170 л. с. Конкретно этот автомобиль получил 3-ступенчатую автоматическую КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,4 с и развить 200 км/ч.

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