Простояв 38 років: у старому сараї виявили покинутим культовий спорткар BMW (відео)

Спорткар BMW 2800 CS простояв у гаражі з 1985 року. Автомобіль завівся і зміг самостійно виїхати на вулицю.

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У Великій Британії знайшли справжній скарб — покинуте купе BMW E9 2800 CS 1970 року. Спортивне авто не виїжджало на дороги 38 років. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Фото: скриншот / YouTube

BMW 2800 CS активно експлуатували до 1985 року, а потім поставили в гараж. Там рідкісний автомобіль і простояв до наших днів.

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Спорткар BMW E9 пофарбований у рідкісний помаранчевий колір, але лакофарбове покриття потребує оновлення. До того ж, місцями кузов купе серйозно проржавів. А ось салон BMW 2800 CS зберігся набагато краще — оздоблення в непоганому стані.

На кузові видно іржу Фото: скриншот / YouTube

До того ж, двигун BMW E9 виявився робочим. Його прочистили, трохи поворожили над запалюванням і він завівся. Спорткар BMW 2800 CS навіть зміг самостійно покинути гараж. Тепер його відправлять на реставрацію.

Двигун BMW легко завівся Фото: скриншот / YouTube

Купе BMW E9 вважається однією з найелегантніших моделей німецької марки і дуже цінується колекціонерами. Його випускали з 1968 по 1975 роки.

Версія BMW 2800 CS оснащена 2,8-літровою рядною шісткою потужністю 170 к. с. Саме цей автомобіль отримав 3-ступінчасту автоматичну КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,4 с і розвинути 200 км/год.

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