Винтажный довоенный Dodge завелся и поехал после более 50 лет простоя (видео)

Dodge Six Coupe не выезжал на дороги с 60-х годов. Автомобиль покрылся ржавчиной, а отделку его салона искромсали еноты.

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В США обнаружили заброшенный Dodge Six Coupe 1933 года. Автомобиль простоял в старом сарае более полувека. Находке посвятили видео на Youtube-канале Classic Car Rescue.

Автомобиль требует реставрации Фото: скриншот / YouTube

Это купе Dodge Six в последний раз выезжал на дороги в 1965 или 1967 году. После этого его оставили ржаветь в сарае на ферме в штате Айова.

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За десятилетия простоя авто покрылось слоем пыли и грязи. Когда его отмыли, то выяснилось, что кузов Dodge местами проржавел, а его лакокрасочное покрытие облезло. Внутреннюю отделку буквально искромсали еноты, пробравшиеся в салон.

Отделку салона Dodge повредили еноты Фото: скриншот / YouTube

Тем не менее, автомобиль оказался очень живучим. Его двигатель прочистили, смазали и подали топливо – и он завелся. Мало того, Dodge Six Coupe смог проехаться по дороге впервые за более, чем полвека. Теперь ретро-авто отправят на реставрацию.

Шестицилиндровые Dodge Six выпускали с 1927 по 1938 годы. Модель 1933 года с обозначением DP комплектовалась 3,3-литровой шестеркой мощностью 75 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Ее максимальная скорость составляет 120 км/ч.

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