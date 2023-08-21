Покинутий раритет: у сараї знайшли рідкісний американський спорткар 70-х (відео)

Plymouth Barracuda в кузові кабріолет особливо цінується серед колекціонерів. Цей екземпляр перебуває в жахливому стані, але власник планує його відновити.

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У США в сараї знайшли покинутий спорткар Plymouth Barracuda 1971 року. Цей автомобіль у кузові кабріолет є дуже рідкісним. Відео опублікували на YouTube-каналі Auto Archaeology.

Загалом у 1971 році було випущено 140 екземплярів Plymouth Barracuda з 5,6-літровим двигуном. Зелений колір Sassy Grass робить цей автомобіль ще більш рідкісним.

Спорткари в кузові кабріолет особливо цінуються серед колекціонерів. Їх було випущено в рази менше, ніж автомобілів із жорстким дахом.

Попри те, що цей Plymouth Barracuda є дуже рідкісним, його доля склалася не найкращим чином. Автомобіль десятиліттями стояв у сараї, поки він не згорів після стрибка напруги, спричиненого найсильнішим штормом.

Тепер автомобіль зберігається просто неба. Власник спорткара планує купити новий гараж, щоб зберігати кабріолет там.

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Plymouth Barracuda зараз перебуває в жахливому стані. Автомобіль сильно пошкоджений і позбувся деяких деталей.

Інтер'єр спорткара також сильно пошкоджений Фото: Скриншот

Цей Plymouth Barracuda оснащений 5,6-літровим двигуном V8 потужністю 275 к.с. Спорткар був здатний розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 8 секунд і розвивати швидкість понад 200 км/год.

Раніше Фокус писав, що в США знайшли покинутий спорткар Ford Mustang четвертого покоління, який простояв у сараї 8 років.