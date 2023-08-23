У покинутому особняку знайшли культовий спорткар Fiat: він роками стояв на місці (відео)

Fiat 850 Spider є одним з чотирьох раритетних автомобілів, які знайшли на території покинутого особняка. Цей спорткар оснащений 52-сильним двигуном, який розташований ззаду.

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У Франції в гаражі покинутого особняка знайшли колекцію раритетних автомобілів. Серед них є справжня італійська "перлина". Відео опублікували на YouTube-каналі Abandoned World Explorer.

Цей особняк є занедбаним уже майже 20 років. Його власники залишили майже все майно всередині під час переїзду.

Зовні припарковані два раритетні автомобілі — Peugeot 206 і Renault Clio. У гаражі стоїть універсал Peugeot 405, а за ним розташований спорткар Fiat 850 Spider.

Цей спорткар пофарбований у червоний колір. Його двигун розташований позаду.

Інтер'єр сильно пошкоджений Фото: Скриншот

Fiat 850 Spider перебуває далеко не в найкращому стані. Автомобіль вкрився товстим шаром пилу та зазнав кількох пошкоджень.

Автомобіль не в найкращому стані Фото: Скриншот

Під капотом можна знайти заводський 903-кубовий двигун. Він видавав 52 к.с., що давало змогу розвивати легкому кабріолету швидкість понад 140 км/год.

Спорткар зберіг свій двигун Фото: Скриншот

Щоб відновити цей Fiat 850 Spider, потрібно вкласти багато грошей. Проте цей екземпляр можна буде вигідно продати на аукціоні.

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Загалом було випущено 140 000 екземплярів Fiat 850 Spider. Тільки невелику частину з них можна зустріти в наші дні.

Раніше Фокус розповів, що в Німеччині знайшли кладовище рідкісних раритетних автомобілів.