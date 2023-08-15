Покинуті раритети: у лісі знайшли кладовище класичних автомобілів (відео)

До цієї незвичайної колекції увійшли 50 раритетних автомобілів з різних епох. Серед них можна знайти класичний Rolls-Royce і навіть перегонові Porsche та Jaguar.

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У Німеччині знайшли кладовище рідкісних раритетних автомобілів. Власник цих авто спеціально залишив їх у такому вигляді. Відео опублікували на YouTube-каналі The Bearded Explorer.

Ця незвичайна колекція належить торговцю класичними автомобілями Міхаелю Фроліху. Він залишив усі ці авто в занедбаному вигляді, бо вірить, що природа одного разу повертає все собі.

Фроліх заявив, що загалом до його колекції увійшли 50 автомобілів. Більша частина з них 1950 року випуску, а деякі — набагато старші.

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У цьому лісі можна знайти перегонові автомобілі Porsche 356 і Jaguar XK120. Обидві моделі мають великий попит серед колекціонерів.

Цей Jaguar XK120 раніше брав участь у перегонах Фото: Скриншот

Також у колекції є старий Rolls-Royce з розрізаним навпіл манекеном короля Чарльза на задньому сидінні. Поруч можна знайти та шматок Берлінської стіни.

У лісі можна знайти раритетний Rolls-Royce Фото: Скриншот

Ще одним рідкісним екземпляром є Mercedes-Benz 1930-х років. Зараз таких автомобілів залишилося зовсім небагато.

Крім цього можна знайти та популярні свого часу Volkswagen Beetle і Citroen 2CV. Фроліх у майбутньому планує розширити свою колекцію.

Раніше Фокус розповів, що в США виявили колекцію рідкісних Chevrolet Corvette 60-х років.