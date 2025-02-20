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Авто

В заброшенном поместье нашли ничейную коллекцию редких и старинных авто (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Автомобили ржавеют под открытым небом на территории поместья

В коллекции собраны редкие автомобили разных годов выпуска. Среди них — коллекционные Triumph, спортивные Toyota и Lotus, заряженные Mercedes-Benz.

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В Великобритании обнаружили большую коллекцию раритетных автомобилей. Более десятка машин ржавеют под открытым небом на территории заброшенного поместья. О находке рассказали в видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.

Автомобили покинули не слишком давно — на некоторых машинах видны талоны о техосмотре, пройденный с 2014 по 2022 год. Пока не известно, почему машины заброшены. По мнению авторов видео, их владелец возможно умер, а его потомки еще не получили наследство.

Triumph GT6, коллекция авто, ретроавто Fullscreen
Triumph GT6 прекрасно сохранился
Фото: скриншот / YouTube

В коллекции есть несколько ценных ретроавто. Сразу обращает на себя внимание прекрасно сохранившееся купе Triumph GT6 70-х фиолетового цвета. Элегантное 105-сильное купе способно развить 180 км/ч. Кстати, недавно обнаружили еще один заброшенный спорткар Triumph и его состояние значительно хуже.

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Состояние других авто хуже. В частности, компактный Triumph Herald 1200 1967 года покрыт грязью и ржавчиной. В коллекции также есть Toyota Celica 70-х и несколько Toyota MR2 первого и второго поколения.

Triumph Herald 1200 Fullscreen
Triumph Herald 1200
Фото: скриншот / YouTube
Toyota Celica Fullscreen
Toyota Celica
Фото: скриншот / YouTube
Toyota MR2 Fullscreen
Toyota MR2
Фото: скриншот / YouTube
Lotus Elise Fullscreen
Lotus Elise
Mercedes SLK55 AMG Fullscreen
Mercedes SLK55 AMG
Фото: скриншот / YouTube
Triumph Herald 1200
Toyota Celica
Toyota MR2
Lotus Elise
Mercedes SLK55 AMG

Из более новых авто стоит отметить спорткары Lotus Elise и Mercedes SLK первой и второй генерации. Более новый SLK — заряженный вариант от AMG с 5,5-литровым 360-сильным V8. К тому же, под открытым небом стоят два Mitsubishi Pajero 90-х.

Ранее Фокус рассказывал, что американский спорткар 70-х завелся после 26 лет простоя.

Также мы писали о заброшенной коллекции культовых Mercedes 80-х и 90-х.