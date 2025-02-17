Американское качество: раритетное спортивное авто 70-х завелось после 26 лет простоя (видео)

Oldsmobile 442 — раритетное спортивное авто с большим 7,5-литровым V8 на 340 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить скорость более 200 км/ч.

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В США смогли вернуть к жизни редкое купе Oldsmobile 442 1971 года. Последние 26 лет спортивное авто простояло в гараже. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Этот Oldsmobile 442 принадлежал моряку ВМС США, который нередко участвовал на нем в драгрейсинге. Впрочем, поскольку ему из-за службы приходилось часто менять место жительства, то машину решили поставить на хранение в гараж.

Теперь жена владельца решила отдать Oldsmobile 442 другу семьи и автомобиль решили восстановить. За 26 лет кузов купе местами заржавел, однако его салон довольно неплохо сохранился.

Oldsmobile 442 простоял в гараже с 1999 года Фото: скриншот / YouTube

Oldsmobile 442 отмыли и почистили его салон. Двигатель автомобиля без проблем завелся, однако у него протекает топливный насос.

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Теперь Oldsmobile 442 отправят на реставрацию. Это довольно редкая модель, ведь в 1971 году изготовили всего 6285 таких купе.

Салон Oldsmobile 442 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Oldsmobile 442 1971 года оснащен огромным 7,5-литровым V8, который развивает 340 л. с. и 625 Н∙м. С 3-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 7 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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