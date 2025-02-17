Американська якість: раритетне спортивне авто 70-х завелося після 26 років простою (відео)

Oldsmobile 442 — раритетне спортивне авто з великим 7,5-літровим V8 на 340 к. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

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У США змогли повернути до життя рідкісне купе Oldsmobile 442 1971 року. Останні 26 років спортивне авто простояло в гаражі. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.

Цей Oldsmobile 442 належав морякові ВМС США, який нерідко брав участь на ньому в драгрейсингу. Утім, оскільки йому через службу доводилося часто змінювати місце проживання, то машину вирішили поставити на зберігання в гараж.

Тепер дружина власника вирішила віддати Oldsmobile 442 другу родини й автомобіль вирішили відновити. За 26 років кузов купе місцями заіржавів, проте його салон досить непогано зберігся.

Oldsmobile 442 простояв у гаражі з 1999 року Фото: скриншот / YouTube

Oldsmobile 442 відмили та почистили його салон. Двигун автомобіля без проблем завівся, проте у нього протікає паливний насос.

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Тепер Oldsmobile 442 відправлять на реставрацію. Це доволі рідкісна модель, адже в 1971 році виготовили лише 6285 таких купе.

Салон Oldsmobile 442 непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Oldsmobile 442 1971 року оснащений величезним 7,5-літровим V8, який розвиває 340 к. с. і 625 Н∙м. Із 3-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 7 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

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