Неожиданная находка: в старом сарае обнаружили раритетные британские ретроавто (видео)

В заброшенном сарае стоят редкие старинные старинные Land Rover и Triumph. Поскольку крыша протекает, то коллекционные авто покрылись грязью, плесенью и ржавчиной.

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В Великобритании обнаружили заброшенный сарай со старинными автомобилями. Машины ржавеют там не один десяток лет. О них рассказали на Youtube-канале BeardedReality.

Land Rover Series IIA Фото: скриншот / YouTube

Сарай расположен в глубинке в Англии, однако точный его адрес держат в секрете. Он заброшен, а крыша обвалилась, из-за чего внутрь попадает вода.

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Именно поэтому состояние автомобилей оставляет желать лучшего. Они покрыты грязью, ржавчиной и плесенью, а внутренняя отделка повреждена. Реставрация машин будет достаточно сложной.

Салон авто покрыт грязью и плесенью, а отделка повреждена Фото: скриншот / YouTube

В сарае стоит ценный спорткар Triumph TR3. Этот кабриолет выпускался с 1955 по 1962 год и комплектовался двигателями объемом 2,0 л (95-100 л. с.) и 2,1 л (105 л. с.). Максимальная скорость составляла 170-175 км/ч.

Рядом стоит внедорожник Land Rover Series IIA: в таком виде авто производили в 1961-1971 годах. Модель оснащали бензиновыми двигателями объемом 2,2 и 2,6 л, а также 2,2-литровым дизелем. Еще одно транспортное средство очень интересное — это трактор первой половины ХХ века с паровым двигателем.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили заброшенную редкую амфибию ЛуАЗ 1975 года. После реставрации она станет музейным экспонатом.

Также Фокус рассказывал о кладбище старинных авто на заброшенной ферме.