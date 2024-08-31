Несподівана знахідка: у старому сараї виявили раритетні британські ретроавто (відео)

У занедбаному сараї стоять рідкісні старовинні Land Rover і Triumph. Оскільки дах протікає, то колекційні авто покрилися брудом, пліснявою та іржею.

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У Великій Британії виявили покинутий сарай зі старовинними автомобілями. Машини іржавіють там не один десяток років. Про них розповіли на Youtube-каналі BeardedReality.

Land Rover Series IIA Фото: скриншот / YouTube

Сарай розташований в глибинці у Англії, проте точну його адресу тримають у секреті. Він покинутий, а дах обвалився, через що всередину потрапляє вода.

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Саме через це стан автомобілів залишає бажати кращого. Вони покриті брудом, іржею та пліснявою, а внутрішнє оздоблення пошкоджене. Реставрація машин буде досить складною.

Салон авто покритий брудом і пліснявою, а оздоблення пошкоджене Фото: скриншот / YouTube

У сараї стоїть цінний спорткар Triumph TR3. Цей кабріолет випускали із 1955 по 1962 рік і комплектували двигунами об’ємом 2,0 л (95-100 к. с.) і 2,1 л (105 к. с.). Максимальна швидкість становила 170-175 км/год.

Поруч стоїть позашляховик Land Rover Series IIA: у такому вигляді авто виготовляли в 1961-1971 роках. Модель оснащали бензиновими двигунами об’ємом 2,2 та 2,6 л, а також 2,2-літровим дизелем. Ще один транспортний засіб дуже цікавий – це трактор першої половини ХХ століття з паровим двигуном.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили покинутуою рідкісну амфібію ЛуАЗ 1975 року. Після реставрації вона стане музейним експонатом.

Також Фокус розповідав про кладовище старовинних авто на занедбаній фермі.