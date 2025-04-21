Залишилося лише фото: чоловік 10 років збирав гроші на Ferrari і втратив його одразу після покупки

У Японії 33-річний продюсер гурту Chocorabi ненароком спалив щойно придбаний автомобіль Ferrari 458 Spider, на який збирав гроші впродовж 10 років.

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Свою історію Хонкон розповів у мережі.

За його словами, він нарешті придбав омріяних автомобіль, гроші на який збирав останні 10 років. "Мрія" обійшлася йому у понад 306 тисяч доларів.

Втім, поїздити на Ferrari він встиг лише годину. Просто під час тест-драйву його новий автомобіль спалахнув. Водій встиг вискочити з салону, і все, що він міг зробити, це викликати рятувальників і в цей час спостерігати, як горять його 43 мільйони ієн.

"Я думаю, що я єдина людина в Японії, яка пережила таку біду. Я витратив 43 мільйони ієн ($306 000), і все, що я отримав — це цю фотографію", — написав продюсер.

Він показав фото автомобіля, який згорів майже вщент. Пост чоловіка набрав понад 46,9 мільйонів переглядів.

Продюсер додав, що в цій ситуації він радіє тому, що сам лишився живим, оскільки боявся, що машина вибухне.

Нагадаємо, що раніше у Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили болід "Формули-1" Ferrari 2001 року. За нього можуть отримати понад 10 мільйонів доларів, адже на авто виступав Міхаель Шумахер.

Також повідомлялося, що рідкісний Ferrari за $240000 з цікавою історією простояв 25 років покинутим у сараї. Після смерті власника в 2000 році авто не експлуатувалося. Спадкоємці поставили машину в сарай і спочатку час від часу заводили її двигун, проте з часом перестали це робити.