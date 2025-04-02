Справжній ексклюзив: на аукціон виставили чемпіонський Ferrari Міхаеля Шумахера (фото)

У Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили болід "Формули-1" Ferrari 2001 року. За нього можуть отримати понад 10 мільйонів доларів, адже на авто виступав Міхаель Шумахер.

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Цей болід Ferrari F2001 – одне з усього 11 авто, підготовлених до сезону "Формули-1" 2001 року. На ньому Міхаель Шумахер виступав у кількох перегонах.

Болід оснащений 825-сильним V10

Зокрема, за кермом цього Ferrari F2001 Шумахер переміг у знаменитому Гран-прі Монако. Пізніше на цьому боліді німець також виграв етап в Угорщині, що дозволило йому достроково завоювати титул чемпіона світу.

За кермом цього боліда Міхаель Шумахер переміг у Гран-прі Монако Фото: Formula1.com

Чемпіонський Ferrari Шумахера зберегли, а в 2024-2025 роках відреставрували, і тепер він здатен їздити самостійно. Його підготували для використання на гоночному треку в рамках програми Ferrari Corse Clienti. Примітно, що в 2017 році невідреставроване авто пішло з молотка за $7,5 мільйона.

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Болід Ferrari F2001 розроблений під керівництвом Росса Брауна та Рорі Бірна. Він повністю виготовлений з карбону та важить усього 600 кг.

Спортивне авто пройшло реставрацію Фото: RM Sotheby's

Спортивне авто оснащене високооборотним 3,0-літровим V10 потужністю 825 к. с. при 17 000 об/хв та 7-ступінчастою роботизованою КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год приблизно за 2 с і розвинути понад 350 км/год.

Між іншим, нещодавно уславлений гоночний Ferrari 60-х пішов із молотка за $36 мільйонів.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили найдорожчий Citroen за пів мільйона євро.