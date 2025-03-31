Оцінили в пів мільйона євро: на аукціон виставили найдорожчий Citroen в історії (фото)

В Італії на аукціон Broad Arrow виставили Citroen ZX 1990 року. За нього планують отримати від 475 до 525 тисяч євро.

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Спорткар не має нічого спільного із серійним Citroen ZX

Висока ціна обумовлена тим, що продаватимуть гоночний Citroen ZX Rally Raid. Виготовлено лише кілька таких авто і у свій час вони домінували в перегонах.

Citroen ZX Rally Raid чотири рази (в 1991, 1994, 1995 і 1996 роках) перемагали в знаменитому ралі-марафоні "Париж-Дакар", а також п’ять років поспіль (1993-1997 рр.) вигравали чемпіонат світу.

У салоні встановлено спортивні крісла

Конкретно цей спорткар Citroen ZX Rally Raid тричі виступав у ралі "Париж-Дакар", проте не піднімався вище шостого місця. Пізніше він став експонатом музею Citroen.

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Ралійна версія не має нічого спільного із серійним хетчбеком Citroen Z. Автомобіль є середньомоторним та повнопривідним купе, а його кузов виготовлений із композитних матеріалів. У нього збільшений кліренс, посилена підвіска, встановлено блокування диференціалів і велике антикрило. У салоні встановили спортивні крісла та каркас безпеки.

Авто оснащене 2,5-літровою 320-сильною турбочетвіркою

Спорткар Citroen ZX Rally Raid оснащений 2,5-літровою 320-сильною турбочетвіркою та 7-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 205 км/год.

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