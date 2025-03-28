Непримітний 32-річний позашляховик від General Motors продали за ціною Lamborghini (фото)

GMC Typhoon 1993 року — один із перших заряджених позашляховиків. 280-сильний V6 з турбонаддувом дозволяє йому розганятися до сотні за 5,3 с.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали позашляховик GMC Typhoon 1993 року. За непоказне авто віддали 226 000 доларів – як за новий Lamborghini Urus. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Авто проїхало всього 1107 км Фото: Bring a Trailer

Висока ціна GMC Typhoon обумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу з пробігом 1107 км. Позашляховик чудово зберігся зовні та всередині.

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По-друге, GMC Typhoon – рідкісна спортивна модель і один із перших заряджених позашляховиків. Його можна назвати попередником Mercedes G63 AMG чи BMW X5 M. Виготовлено лише 4697 таких авто.

Позашляховик оснащений 280-сильним V6 із турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

GMC Typhoon – потужний побратим Chevrolet Blazer. Позашляховик оснащений 4,3-літровим V6 із турбонаддувом, який розвиває 280 к. с. і 475 Нм. Із 4-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,3 с – на рівні Chevrolet Corvette і Porsche 911 тих років.

GMC Typhoon чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Крім того, GMC Typhoon оснащений самоблокувальним диференціалом та збільшеними гальмами, а його підвіска доопрацьована.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Bring a Trailer

Відрізнити спортивний позашляховик можна за обвісом, зменшеним кліренсом та особливими 16-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні шкіряні сидіння. Комплектація включає кондиціонер і круїз-контроль.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найнезвичнішу Toyota, яка нагадує карету.

Також Фокус писав, що з молотка піде вінтажний розкішний Mercedes Джека Ніколсона.