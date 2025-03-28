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Авто

Непримітний 32-річний позашляховик від General Motors продали за ціною Lamborghini (фото)

GMC Typhoon 1993, GMC Typhoon, капсула часу
Фото: Bring a Trailer | GMC Typhoon є одним із перших заряджених позашляховиків

GMC Typhoon 1993 року — один із перших заряджених позашляховиків. 280-сильний V6 з турбонаддувом дозволяє йому розганятися до сотні за 5,3 с.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали позашляховик GMC Typhoon 1993 року. За непоказне авто віддали 226 000 доларів – як за новий Lamborghini Urus. Про нього розповіли на сайті аукціону.

GMC Typhoon, GMC Typhoon 1993, капсула часу Fullscreen
Авто проїхало всього 1107 км
Фото: Bring a Trailer

Висока ціна GMC Typhoon обумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу з пробігом 1107 км. Позашляховик чудово зберігся зовні та всередині.

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По-друге, GMC Typhoon – рідкісна спортивна модель і один із перших заряджених позашляховиків. Його можна назвати попередником Mercedes G63 AMG чи BMW X5 M. Виготовлено лише 4697 таких авто.

двигун GMC Typhoon, GMC Typhoon 1993, капсула часу Fullscreen
Позашляховик оснащений 280-сильним V6 із турбонаддувом
Фото: Bring a Trailer

GMC Typhoon – потужний побратим Chevrolet Blazer. Позашляховик оснащений 4,3-літровим V6 із турбонаддувом, який розвиває 280 к. с. і 475 Нм. Із 4-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 5,3 с – на рівні Chevrolet Corvette і Porsche 911 тих років.

салон GMC Typhoon, GMC Typhoon 1993, капсула часу Fullscreen
GMC Typhoon чудово зберігся
Фото: Bring a Trailer

Крім того, GMC Typhoon оснащений самоблокувальним диференціалом та збільшеними гальмами, а його підвіска доопрацьована.

салон GMC Typhoon 1993, капсула часу Fullscreen
У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: Bring a Trailer

Відрізнити спортивний позашляховик можна за обвісом, зменшеним кліренсом та особливими 16-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні шкіряні сидіння. Комплектація включає кондиціонер і круїз-контроль.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найнезвичнішу Toyota, яка нагадує карету.

Також Фокус писав, що з молотка піде вінтажний розкішний Mercedes Джека Ніколсона.