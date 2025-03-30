1500 сил і шкіра алігатора: на продаж виставили брутальний латвійський позашляховик (фото)

У США на аукціон Barrett-Jackson виставили латвійський позашляховик Dartz Prombron Black Stallion. За нього планують отримати понад 500 000 доларів.

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Авто оснащене 1500-сильним V8 Фото: Barrett-Jackson

Невелика компанія Dartz із Риги прославилася своїми екстравагантними представницькими позашляховиками. Це ультраексклюзивний штучний товар із оригінальним дизайном та розкішним інтер’єром. Вартість таких авто може перевищувати мільйон доларів.

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Цей Dartz Prombron Black Stallion збудували для голлівудського фільму. В основі позашляховика лежить Hummer H2 2003 року, проте по ньому цього не скажеш. Автомобіль вирізняється брутальним рубаним дизайном, а кузовні панелі виготовлені з карбону. У нього високий капот, широка решітка радіатора та тоненькі діодні фари.

В оздобленні салона використано шкіру алігатора Фото: Barrett-Jackson

В оздобленні салону Dartz Prombron Black Stallion використали п’ять різних типів шкіри і серед них – шкіра алігатора. Також встановлені незвичне кермо з дерев’яними вставками і потужна аудіосистема.

В основі авто лежить Hummer H2 Фото: Barrett-Jackson

6,0-літровий V8 Hummer H2 доповнили турбонаддувом, що збільшило його потужність до 1500 сил. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП.

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