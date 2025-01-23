Оскар 2025: стало відомо, чи перенесуть церемонію вручення нагород через пожежі у Лос-Анджелесі

Американська кіноакадемія підтвердила намір провести нагородження премією "Оскар" у раніше заплановані терміни. Вже сьогодні будуть оголошені номінанти.

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Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у ніч з 2 на 3 березня, як і планувалося. Її ведучим буде комік Конан О'Браєн. Про це йдеться у листі від генерального директора Білла Крамера і президента Джанет Янг Академія кінематографічних мистецтв і наук, пише The Independent.

"Ми вшануємо Лос-Анджелес як місто мрії, продемонструємо його красу та стійкість, а також його роль як маяка для кінематографістів та творчих візіонерів протягом понад століття. Ми проаналізуємо нещодавні події, підкреслюючи силу, креативність та оптимізм, які визначають Лос-Анджелес та нашу індустрію", — йдеться у листі.

Однак, цього року будуть певні зміни в програмі. Академія оголосила, що відмовиться від традиційних номерів із виконанням пісень-номінантів наживо на найкращу композицію. Натомість буде зроблено акцент на розповідях самих творців про те, що їх надихнуло і як народжувалася музика, що отримала номінацію.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі, в результаті яких загинуло 28 людей, сильно вплинули на цьогорічний сезон нагородження. Академія продовжила період голосування для номінацій. Їх мають оголосити 23 січня.

Більше десятка голлівудських прем'єр і церемоній нагородження були скасовані, в тому числі прем'єра фільму "Нестримні" студії Amazon MGM з Дженніфер Лопес у головній ролі; фільм "Людина-вовк" студії Universal з Джулією Гарнер у головній ролі, а також церемонія нагородження фільму "Емілія Перес", який отримав "Золотий глобус".

17 січня письменник Стівен Кінг попросив скасувати цьогорічну церемонію вручення "Оскарів", написавши на Bluesky:

"Не голосуватиму за "Оскар" цього року. ІМХО вони повинні їх скасувати. Ніякого блиску, коли Лос-Анджелес у вогні", — написав він на платформі Bluesky.

Зірка серіалу "Хакери" Джин Смарт, яка раніше цього місяця отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у музичному або комедійному серіалі, також звернулася з таким проханням.

"З усією повагою до сезону святкувань у Голлівуді, я сподіваюся, що будь-яка з мереж, які транслюватимуть майбутні нагороди, серйозно розгляне можливість відмовитися від їх трансляції і пожертвувати зібрані кошти жертвам пожеж і рятувальникам", — написала вона в Instagram.

Нагадаємо, раніше Daily Mail писало, що 97-му церемонію вручення премії "Оскар" можуть перенести, або зовсім скасувати через пожежі в Лос-Анджелесі.

22 січня поблизу Лос-Анджелеса спалахнула нова пожежа Х'юз. Вогонь швидко поширюється і загрожує ядерній електростанції