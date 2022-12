Селена Гомес у стриманому образі відвідала бранч Hitmakers

Цими вихідними пройшов бранч Variety Hitmakers — свято музикантів та їхніх команд.

30-річна американська співачка та актриса Селена Гомес відвідала Variety's 2022 Hitmakers Brunch у City Market Social House, де вона отримала нагороду "Пісня з фільму року" за свій новий документальний фільм Apple TV+ My Mind&Me. Про це пише Elle.

Знаменитість була одягнена в елегантну, але просту маленьку чорну сукню від Totême. Сукня без рукавів була зшита з м'якого оксамиту і скроєна за вигинами її шикарної фігури. Поділ закінчувався трохи вище її кісточок, оголюючи чорні вінілові шльопанці, які вона взула на ноги.

Яскравих фарб в образ Гомес додав райдужний манікюр та золоті браслети. Макіяж зірка зробила з акцентом на очах.

Раніше відбулася прем'єра документально фільму "Selena Gomez: My Mind and Me". Нова кінострічка присвячена Селені Гомес та її ментальному здоров'ю. Знаменитість довгий час приділяє цій важливій темі чимало уваги, а також бере активну участь у різноманітних соціальних проєктах, пропагуючи уважне ставлення до свого здоров'я.

Документалка охоплює шестирічний період становлення Селени-знаменитості, що дає глядачам зсередини можливість подивитися на всі сторони життя зірки, як на її благодійність, так і на інтенсивну боротьбу з різними захворюваннями.

Нагадаємо, Селена Гомес опинилась у центрі скандалу після виходу свого фільму. У кінострічці Селена назвала співачку Тейлор Свіфт своєю "єдиною подругою в шоубізнесі". Це зачепило іншу її подругу, актрису Франсію Райсу, яка пожертвувала їй нирку у 2017 році.