Різ Візерспун розповіла про таємну ворожнечу із суперзіркою Голлівуду

Причиною сварки став невдалий жарт, який озвучила Різ під час церемонії нагородження, куди її покликала колишня подруга.

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48-річна американська акторка і продюсерка Різу Візерспун зізналася, що посварилася з колегою, акторкою класу А, після невдалого виступу на церемонії нагородження. Про це вона розповіла в бесіді з Віллом Ферреллом, колегою по фільму "Ви запрошені", для People.

За її словами, дружба з кінозіркою зіпсувалася після того, як вона "пожартувала" над нею на церемонії нагородження. Актриса особисто попросила Різ виступити на "шикарному" заході на її честь. Візерспун не розкрила назву церемонії або дату її проведення.

Вілл Феррелл і Різ Візерспун

"Це буквально переслідує мене. І ось ця моя подруга – яку я не дуже добре знала, але вона була дуже серйозною, справжньою актрисою – попросила мене вручити їй нагороду. Але я ніколи не була на цій церемонії нагородження, тому подумала, що це щось на кшталт підколу. Тому я встала і підколола її", – пригадала зірка.

Однак жарт голлівудської знаменитості не знайшов відгуку у глядачів.

"Тон заходу був британським, елегантним і стильним. І я подумала: "Пам'ятаєш, як ми робили лазерну епіляцію?!" Мені досі соромно за це", – продовжила вона.

Різ додала, що промова пройшла так погано, що її подруга взагалі перестала розмовляти з нею.

"Ми більше не друзі. Я навіть не жартую – ми більше не друзі. Я думаю, я їй більше не подобаюся. Я думала, що це так смішно, і це було просто, я потрапила не на ту аудиторію. Це було досить погано. Так. Я навіть не жартую, вона більше зі мною не розмовляє. Ну що ж", – підсумувала володарка премії "Оскар".

При цьому Різ не назвала імені актриси, залишивши шанувальникам самим гадати, хто ж це був.

Раніше Фокус писав, що інсайдер розповів про роман Різ Візерспун з німецьким фінансистом.