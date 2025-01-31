Риз Уизерспун рассказала о тайной вражде с суперзвездой Голливуда

Причиной ссоры стала неудачная шутка, которую произнесла Риз во время церемонии награждения, куда ее позвала бывшая подруга.

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48-летняя американская актриса и продюсер Ризу Уизерспун призналась, что поссорилась с коллегой, актрисой класса А, после неудачного выступления на церемонии награждения. Об этом она рассказала в беседе с Уиллом Ферреллом, коллегой по фильму "Вы приглашены", для People.

По ее словам, дружба с кинозвездой испортилась после того, как она "подшутила" над ней на церемонии награждения. Актриса лично попросила Риз выступить на "шикарном" мероприятии в ее честь. Уизерспун не раскрыла название церемонии или дату ее проведения.

Уилл Феррелл и Риз Уизерспун

"Это буквально преследует меня. И вот эта моя подруга – которую я не очень хорошо знала, но она была очень серьезной, настоящей актрисой – попросила меня вручить ей награду. Но я никогда не была на этой церемонии награждения, поэтому подумала, что это что-то вроде подкола. Поэтому я встала и подколола ее", – вспомнила звезда.

Однако шутка голливудской знаменитости не нашла отклика у зрителей.

"Тон мероприятия был британским, элегантным и стильным. И я подумала: "Помнишь, как мы делали лазерную эпиляцию?!" Мне до сих пор стыдно за это", – продолжила она.

Риз добавила, что речь прошла так плохо, что ее подруга вообще перестала разговаривать с ней.

"Мы больше не друзья. Я даже не шучу – мы больше не друзья. Я думаю, я ей больше не нравлюсь. Я думала, что это так смешно, и это было просто, я попала не на ту аудиторию. Это было довольно плохо. Да. Я даже не шучу, она больше со мной не разговаривает. Ну что ж", – заключила обладательница премии "Оскар".

При этом Риз не назвала имени актрисы, оставив поклонникам самым гадать, кто же это был.

Ранее Фокус писал, что инсайдер рассказал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом.