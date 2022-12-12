Селена Гомес показала ідеальний образ для новорічних свят (фото)

Артистка зробила ставку на яскраві відтінки та високі підбори.

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30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес вийшла у світ в ідеальному total-pink образі. Про це пише Vogue.

Зірка сцени та екрану напередодні відвідала вечірку Saturday Night Live. Для виходу на публіку вона обрала монохромний аутфіт від Valentino. На Гомес був рожевий трендовий об'ємний светр, прикрашений паєтками. До нього знаменитість додала щільні колготки в тон основного образу. На ногах артистки були туфлі на екстремальній платформі та високих підборах, які наразі на піку популярності. Таке взуття обирають багато зірок сучасності.

Волосся Селени Гомес було зібране у хвіст, а на обличчі візажисти зробили вечірній макіяж. У ролі аксесуарів знаменитість додала масивні сережки-кільця та каблучки.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

Останнім часом Селена Гомес усе частіше виходить на публіку у стильних та цікавих вбраннях. Зокрема на заході Academy Museum gala у Лос-Анджелесі зірка з'явилася в образі, ціна якого в цілому становить близько 15 мільйонів гривень.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

Цього ж вечора співачка зробила фото з дружиною свого колишнього бойфренда Джастіна Бібера, моделлю Гейлі Бібер, розвінчавши всі домисли про ворожнечу між жінками.

Нагадаємо, через вживання спеціальних ліків Селена Гомес уже не зможе народити самостійно.

Також Фокус писав про ідеальний діловий образ Селени Гомес, у якому вона відвідала бранч.