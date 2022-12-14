Селена Гомес продемонстрировала самую трендовую шубу зимы 2022/23 (фото)

Артистка прогулялась по Нью-Йорку в монохромном зимнем аутфите.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала самый модный total-black образ сезона. Об этом пишет Footwear News.

Бывшая девушка Джастина Бибера прогулялась по декабрьскому Нью-Йорку в эффектном черном аутфите. Для выхода в свет звезда сцены и соцсетей выбрала длинную черную шубу, водолазку и свободные брюки. На ногах знаменитости были темные сапоги на массивной трендовой платформе. В качестве аксессуаров к луку Селена Гомес добавила солнцезащитные очки и держала в руках телефон.

Волосы знаменитость собрала в аккуратную прическу.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

В последнее время 30-летняя звезда соцсетей и бизнес-леди все чаще выходит на публику в стильных и интересных образах. В частности, на мероприятии Academy Museum gala 2022 в Лос-Анджелесе певица появилась в луке, цена которого в общей сложности составляет около 15 миллионов гривен.

[ + – ] Селена Гомес

Напомним, Селену Гомес подвергли критике из-за ссоры с ее подругой, которая отдала певице почку.

Также Фокус писал об идеальном образе для празднования новогодних корпоративов 2022/23, который накануне продемонстрировала Селена Гомес.