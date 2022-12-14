Селена Гомес продемонструвала найтрендовішу шубу зими 2022/23 (фото)

Артистка прогулялася Нью-Йорком у монохромному зимовому аутфіті.

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30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала наймодніший total-black образ сезону. Про це пише Footwear News.

Колишня дівчина Джастіна Бібера прогулялася грудневим Нью-Йорком в ефектному чорному аутфіті. Для виходу у світ зірка сцени та соцмереж обрала довгу чорну шубу, водолазку та чорні штани. На ногах знаменитості були темні чоботи та масивній трендовій платформі. У ролі аксесуарів до луку Селена Гомес додала сонцезахисні окуляри та тримала в руках телефон.

Волосся знаменитість зібрала в охайну зачіску.

[ + – ] Селена Гомес Фото: Getty Images

Останнім часом 30-річна зірка соцмереж та бізнеследі усе частіше виходить на публіку у стильних та цікавих образах. Зокрема на заході Academy Museum gala 2022 у Лос-Анджелесі співачка з'явилася в образі, ціна якого в цілому становить близько 15 мільйонів гривень.

[ + – ] Селена Гомес

Нагадаємо, Селену Гомес розкритикували через сварку з її подругою, яка віддала співачці нирку.

Також Фокус писав про ідеальний образ для святкування новорічних корпоративів 2022/23, який напередодні продемонструвала Селена Гомес.