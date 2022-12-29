Селена Гомес показала себе без макіяжу (фото)

Бізнесвумен вкотре прорекламувала продукцію свого бренду косметики.

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30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес показала себе без макіяжу. У своєму TikTok-акаунті з понад 40 млн підписників артистка опублікувала короткий ролик.

На початку колишня дівчина Джастіна Бібера продемонструвала своє обличчя без мейкапу. Вона постала перед камерою в халаті та з рушником на голові.

Згодом артистка нанесла консилер, гель для брів, бронзер, рум'яну, хайлайтер та пудру. Відповідно, усі косметичні продукти від бренду Селени Гомес Rare Beauty. Наприкінці відео знаменитість нанесла на губи олівець та помаду.

"Щасливого Різдва всім від Rare Beauty! Люблю вас", — прокоментувала ролик 30-річна Селена Гомес.

У 2022 американська знаменитість відсвяткувала ювілей. Своє 30-річчя артистка зустріла у розкішній ніжно-рожевій сукні Versace та з манікюром від Тома Бачика.

"Велике спасибі за те, що ви були частиною мого життя, ось ще одне десятиліття!" — прокоментувала свій ювілей акторка та співачка.

Нагадаємо, Селена Гомес показала ідеальний новорічний образ 2023.

Також Фокус писав про найтрендовішу шубу зими 2022/23, яку напередодні продемонструвала Селена Гомес.