Селені Гомес нагадали, як колись їй приписували роман із Брукліном Бекхемом

Сім років тому 23-річна Селена Гомес говорила про Брукліна у шоу.

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Селена Гомес, яка зараз товаришує з Брукліном Бекхемом і його дружиною Ніколою Пельтц, вісім років тому навіть нічого про сина Девіда Бекхема і не знала. У мережі з'явилося відео, зняте 2015 року, на якому Селена запитує: "Скільки йому років?", коли її запитують про роман із Бекхемом. Про це пише Daily Mail.

Сім років тому старший син Девіда та Вікторії розлучився зі своєю тодішньою дівчиною, акторкою Хлоєю Грейс Морец. І таблоїди стверджували, що тоді 16-річний Бруклін Бекхем був закоханий у Селену, що стало причиною розриву.

Селену запитали про роман із Брукліном на програмі "Дивіться, що відбувається у прямому ефірі з Енді Коеном". А вона заперечує, що зустрічалася з Брукліном і здивовано запитує: "Скільки йому років? Хіба йому не шістнадцять? Тепер я знаю, що виглядаю на шістнадцять, але мені 23. Я нещодавно знімалася у фільмі з Хлоєю, і вона чудова", — каже Селена.

[ + – ] Селена Гомес говорить про Брукліна Бекхема

Тепер Селена куди краще знайома з Брукліном Бекхемом і його дружиною Ніколою Пельтц. Вони навіть разом їздили на Новий Рік у Мексику та поділилися безліччю знімків із відпустки.

Селена навіть написала, що тепер вони "банда" і зробила з Ніколою парні татуювання у вигляді ангелів. А Новий рік вони зустріли в однакових образах.

[ + – ] Селена Гомес, Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем разом зустріли Новий рік Фото: nicolaannepeltz/Instagram

Це викликало чутки про те, що зірка серіалу "Вбивства в одному будинку" зустрічається ні з ким іншим, як із 33-річним Бредом Пельтцем, колишнім хокеїстом, братом Ніколи.

Випускник Єльського університету Бред — успішний підприємець, засновник і генеральний директор компанії Mymo, яка, серед іншого, надає автоматизоване рішення для планування, яке "покращує взаємодію між пацієнтом і лікарем".

Так це чи ні, невідомо. Але на останньому "Золотому Глобусі" Селена Гомес з'явилася в компанії молодшої сестри, а не шанувальника.

Журналісти таблоїдів стверджують, що новим обранцем Селени став діджей Ендрю Таґґарт. Пару вже кілька разів помічали на закритих вечірках, проте фото чи відео очевидцям зробити не вдалося.