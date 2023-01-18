Селену Гомес впервые заметили на свидании с новым бойфрендом (фото)

Звездная пара накануне посетила вместе боулинг.

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30-летнюю американскую певицу Селену Гомес впервые заметили на свидании с новым бойфрендом, диджеем Эндрю Таггартом. Об этом пишет Page Six.

Гомес и 33-летний участник The Chainsmokers были замечены во время совместного похода в боулинг в The Gutter в Нью-Йорке.

Источник рассказал изданию, что знаменитости, одетые в повседневную одежду, были среди "группы". Актриса и певица держала в руках оранжевый шар, а ее спутник в это время сидел возле нее.

Очевидец рассказывает, что Гомес и Таггарт "развлекались", как подростки, наслаждаясь временем вместе.

[ + – ] Селена Гомес с новым бойфрендом

"Также была группа молодых девушек, которые хотели сфотографироваться с ней вскоре после этого, и мужчина, который брал автограф", — рассказывает еще один инсайдер.

Пара сохранила повседневность, а Гомес была одета в темное худи и спортивные штаны в тон. Ее темные пряди длиной до плеч были спущены, а фирменная челка обрамляла лицо.

Источники рассказывали, что певица очень влюблена и нежна со своим новым возлюбленным.

Напомним, у 30-летней Селены Гомес начались новые романтические отношения после тяжелого разрыва с Джастином Бибером.

Также Фокус писал об ответе Селены Гомес на комментарии хейтеров относительно ее лишнего веса.