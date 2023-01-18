Селену Гомес вперше помітили на побаченні з новим бойфрендом (фото)

Зіркова пара напередодні відвідала разом боулінг.

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30-річну американську співачку Селену Гомес вперше помітили на побаченні з новим бойфрендом, діджеєм Ендрю Таггартом. Про це пише Page Six.

Гомес і 33-річний учасник The Chainsmokers були помічені під час спільного походу в боулінг у The Gutter у Нью-Йорку.

Джерело розповіло виданню, що знаменитості, які були одягнені у повсякденний одяг, були серед "групи". Акторка та співачка тримала в руках помаранчеву кулю, а її супутник тим часом сидів біля неї.

Очевидець розповідає, що Гомес та Таггарт "розважалися", як підлітки, насолоджуючись часом наодинці.

[ + – ] Селена Гомес з новим бойфрендом

"Також була група молодих дівчат, які пішли, щоб сфотографуватися з нею незабаром після цього, і чоловік, який брав автограф", — розповідає ще один інсайдер.

Пара зберегла повсякденність, а Гомес була одягнена у темне худі і спортивні штани в тон. Її темні пасма довжиною до плечей були спущені, а фірмовий чубчик обрамляв її обличчя.

Джерела розповідали, що співачка дуже закохана і ніжна зі своїм новим коханим.

Нагадаємо, у 30-річної Селени Гомес розпочалися нові романтичні стосунки після важкого розриву з Джастіном Бібером.

Також Фокус писав про відповідь Селени Гомес на коментарі хейтерів щодо її зайвої ваги.