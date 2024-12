От Джастина Бибера до The Weeknd: с кем встречалась Селена Гомес (фото, видео)

Селена накануне рассказала миллионам своих фанатов, что выходит замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. А до этих отношений у звезды была череда романов с другими публичными людьми.

Американская певица и актриса Селена Гомес накануне объявила о своей помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. До этих отношений у артистки был ряд романов: громких и малозаметных. Фокус вспоминает всех известных бывших бойфрендов Селены Гомес.

Селена Гомес выходит замуж

32-летняя певица обнародовала новость в Instagram, поделившись фотографиями своего огромного обручального кольца с бриллиантом с 423 миллионами подписчиков.

"Навсегда начинается сейчас..." — написала Селена.

Избранником звезды стал продюсер Бенни Бланко, с которым Гомес начала встречаться в 2023 году. Селена и Бенни знакомы с 2019 года, когда они сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough".

До предложения Бенни Бланко Селена встречалась с The Weeknd, Зеддом, Ником Джонасом, Тейлором Лотнером, Зейном Маликом, Джастином Бибером и другими.

Ник Джонас (2008)

Селена Гомес встречалась с участником группы Jonas Brothers Ником Джонасом в 2008 году. Во время их короткого романа она даже снялась в клипе группы Burnin' Up.

Примерно в то же время музыкант встречался с певицей Майли Сайрус, однако Селена говорила, что не обижается на свою коллегу.

Сейчас же Ник женат на индийской актрисе Приянке Чопре, с которой воспитывает дочь Малти Мэри.

Селена Гомес снялась в клипе Jonas Brothers

Тейлор Лотнер (2009)

В 2009 году у Селены Гомес был короткий роман с актером фильмов "Сумерки" Тейлором Лотнером.

Они познакомились, когда певица снималась в фильме "Рамона и Бизус", а Тейлор был привлечен к созданию картины "Сумерки: Новолуние".

Впрочем, бурный интерес публики к их роману оказался для пары слишком сложным.

В 2022 году актер женился на девушке Тейлор, которая после этого стала Тейлор Лотнер.

Селена Гомес и Тейлор Лотнер Фото: Getty Images

Джастин Бибер (2009 — 2014, 2017 — 2018)

Самый известный роман Селены Гомес был с Джастином Бибером.

Артистка и канадский музыкант встречались между 2009 и 2018 годами, прежде чем окончательно разорвать отношения всего за несколько месяцев до помолвки Джастина с нынешней женой Хейли Бибер.

Все началось, когда Бибер исполнил Селене свою песню One Less Lonely Girl во время новогоднего Rockin' Eve в 2009 году.

Джастин Бибер и Селена Гомес

В течение 2010 года пара опровергала слухи о романе, а Селена называла Джастина своим "младшим братом".

Со временем отношения пары таки стали публичными, когда они стали появляться вместе на красных дорожках.

Селена Гомес и Джастин Бибер Фото: Getty Images

Пара продолжала встречаться до апреля 2014 года, когда Селена, как сообщается, нашла фотографии Кайли Дженнер на телефоне Джастина, что привело к разрыву.

Через несколько месяцев они снова помирились. Но воссоединение длилось недолго, и в октябре они снова расстались.

Уже в октябре 2017 года Джастин и Селена были замечены за завтраком и вместе на церковной службе. А в марте 2018 года они расстались навсегда.

В сентябре того же года Джастин женился на дочери Стивена Болдуина Хейли, а Селена выпустила два "гимна о расставании": Lose You to Love Me и Look at Her Now.

Через месяц после того, как Бибер женился, Селена, как сообщается, начала лечить волчанку и свое психическое здоровье.

Между тем Джастин, несмотря на слухи о несчастливом браке, в 2024 году стал отцом. Хейли родила ему сына Джека.

Орландо Блум (2014)

В 2014 году Селену Гомес связывали с актером "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом. Ходили слухи, что звезды хотели вызвать ревность у своих бывших Миранды Керр и Джастина Бибера.

Селена и Орландо опровергли слухи о романе, когда их заметили вместе за пределами шоу Chelsea Handler.

Сейчас Блум находится в отношениях с Кэти Перри, которая родила ему дочь Дайзи Дав.

Орландо Блум Фото: Getty Images

Zedd (январь 2015 — март 2015)

Селена Гомес и Zedd (Антон Заславский) познакомились во время совместной работы над музыкой. Zedd — немецкий ди-джей, продюсер российского происхождения.

Он рассказал о романе со звездой в интервью Elle в 2017 году.

"Репортеры звонили моим родителям. Люди взламывали телефоны моих друзей. Я был в ярости. [Хотя] я вроде бы знал, во что я втянулся... Она одна из самых обсуждаемых людей в мире, но я даже не подозревал, насколько это изменит мою жизнь", — говорил Zedd.

Селена Гомес и Zedd Фото: Getty Images

Найл Хоран (декабрь 2015, октябрь 2019)

Селену впервые связали с ирландским певцом Найлом Хораном в 2015 году после того, как они, как сообщается, были замечены на свидании на пирсе Санта-Моники.

Позже их видели, как они "целовались, обнимались и танцевали близко друг к другу" на вечеринке по случаю 35-летия Дженны Деван-Татум.

Впрочем, Селена отрицала, что они встречаются.

В октябре 2019 года снова начали распространяться слухи после того, как Гомес заметили вместе с Найлом и группой друзей.

Найл Хоран

Чарли Пут (март 2016)

Селена встречалась с певцом Чарли Путом в 2016 году. Он сказал Billboard, что эти отношения были "очень кратковременными, очень маленькими, но очень влиятельными".

Музыканты записали совместный хит We Don't Talk Anymore, который сейчас просмотрели более 3 миллиардов раз на YouTube.

Селена Гомес и Чарли Пут записали вместе хит We Don't Talk Anymore

The Weeknd (январь 2017 — октябрь 2017)

Селена и канадский певец The Weeknd спровоцировали слухи о романе в январе 2017 года. Позже их видели вместе на Met Gala в мае и мероприятии Harper's Bazaar Icons.

Селена Гомес и The Weeknd Фото: Getty Images

Звездная пара рассталась через 10 месяцев отношений, тогда как People сообщили, что у них были проблемы в течение "месяцев" из-за их тяжелого графика, пока канадский артист был в туре, а Селена снимала фильм Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке".

Дрю Таггарт (сентябрь 2022)

В 2022 году Гомес связали с 34-летним Эндрю Таггартом из The Chainsmokers после того, как обеих звезд видели за обедом в Нью-Йорке.

В то время источник сообщил Us Weekly: "Они не пытаются скрыть свой роман, пробираясь в клубы только для членов".

"Они такие ласковые, им очень весело вместе. Селена едва может оторвать от него руки", — говорил инсайдер.

Впрочем, впоследствии пара разорвала свои отношения.

Дрю Таггарт

Зейн Малик (март 2023)

В 2023 году возникли слухи, что Селена Гомес переехала к бывшему участнику One Direction, 31-летнему Зейну Малику.

"Селена и Зейн вышли в Сохо в Нью-Йорке вчера вечером около 10:30 вечера. Они шли, держась за руки, и целовались", — говорил инсайдер Entertainment Tonight.

Однако роман, очевидно, закончился, поскольку Селена отписалась от Зейна в Instagram в июне 2023 года, а вскоре певец последовал ее примеру.

Зейн Малик Фото: Getty Images

Бенни Бланко

Селена Гомес подтвердила свои отношения с Бланко в декабре 2023 года. Она также рассказала, что они уже встречались шесть месяцев и что продюсер относится к ней лучше, чем кто-либо другой.

Бенни Бланко и Селена Гомес Фото: Selena Gomez/Instagram

