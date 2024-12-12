От Джастина Бибера до The Weeknd: с кем встречалась Селена Гомес (фото, видео)
Селена накануне рассказала миллионам своих фанатов, что выходит замуж за музыкального продюсера Бенни Бланко. А до этих отношений у звезды была череда романов с другими публичными людьми.
Американская певица и актриса Селена Гомес накануне объявила о своей помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. До этих отношений у артистки был ряд романов: громких и малозаметных. Фокус вспоминает всех известных бывших бойфрендов Селены Гомес.
Селена Гомес выходит замуж
32-летняя певица обнародовала новость в Instagram, поделившись фотографиями своего огромного обручального кольца с бриллиантом с 423 миллионами подписчиков.
"Навсегда начинается сейчас..." — написала Селена.
Избранником звезды стал продюсер Бенни Бланко, с которым Гомес начала встречаться в 2023 году. Селена и Бенни знакомы с 2019 года, когда они сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough".
До предложения Бенни Бланко Селена встречалась с The Weeknd, Зеддом, Ником Джонасом, Тейлором Лотнером, Зейном Маликом, Джастином Бибером и другими.
Ник Джонас (2008)
Селена Гомес встречалась с участником группы Jonas Brothers Ником Джонасом в 2008 году. Во время их короткого романа она даже снялась в клипе группы Burnin' Up.
Примерно в то же время музыкант встречался с певицей Майли Сайрус, однако Селена говорила, что не обижается на свою коллегу.
Сейчас же Ник женат на индийской актрисе Приянке Чопре, с которой воспитывает дочь Малти Мэри.
Тейлор Лотнер (2009)
В 2009 году у Селены Гомес был короткий роман с актером фильмов "Сумерки" Тейлором Лотнером.
Они познакомились, когда певица снималась в фильме "Рамона и Бизус", а Тейлор был привлечен к созданию картины "Сумерки: Новолуние".
Впрочем, бурный интерес публики к их роману оказался для пары слишком сложным.
В 2022 году актер женился на девушке Тейлор, которая после этого стала Тейлор Лотнер.
Джастин Бибер (2009 — 2014, 2017 — 2018)
Самый известный роман Селены Гомес был с Джастином Бибером.
Артистка и канадский музыкант встречались между 2009 и 2018 годами, прежде чем окончательно разорвать отношения всего за несколько месяцев до помолвки Джастина с нынешней женой Хейли Бибер.
Все началось, когда Бибер исполнил Селене свою песню One Less Lonely Girl во время новогоднего Rockin' Eve в 2009 году.
В течение 2010 года пара опровергала слухи о романе, а Селена называла Джастина своим "младшим братом".
Со временем отношения пары таки стали публичными, когда они стали появляться вместе на красных дорожках.
Пара продолжала встречаться до апреля 2014 года, когда Селена, как сообщается, нашла фотографии Кайли Дженнер на телефоне Джастина, что привело к разрыву.
Через несколько месяцев они снова помирились. Но воссоединение длилось недолго, и в октябре они снова расстались.
Уже в октябре 2017 года Джастин и Селена были замечены за завтраком и вместе на церковной службе. А в марте 2018 года они расстались навсегда.
В сентябре того же года Джастин женился на дочери Стивена Болдуина Хейли, а Селена выпустила два "гимна о расставании": Lose You to Love Me и Look at Her Now.
Через месяц после того, как Бибер женился, Селена, как сообщается, начала лечить волчанку и свое психическое здоровье.
Между тем Джастин, несмотря на слухи о несчастливом браке, в 2024 году стал отцом. Хейли родила ему сына Джека.
Орландо Блум (2014)
В 2014 году Селену Гомес связывали с актером "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом. Ходили слухи, что звезды хотели вызвать ревность у своих бывших Миранды Керр и Джастина Бибера.
Селена и Орландо опровергли слухи о романе, когда их заметили вместе за пределами шоу Chelsea Handler.
Сейчас Блум находится в отношениях с Кэти Перри, которая родила ему дочь Дайзи Дав.
Zedd (январь 2015 — март 2015)
Селена Гомес и Zedd (Антон Заславский) познакомились во время совместной работы над музыкой. Zedd — немецкий ди-джей, продюсер российского происхождения.
Он рассказал о романе со звездой в интервью Elle в 2017 году.
"Репортеры звонили моим родителям. Люди взламывали телефоны моих друзей. Я был в ярости. [Хотя] я вроде бы знал, во что я втянулся... Она одна из самых обсуждаемых людей в мире, но я даже не подозревал, насколько это изменит мою жизнь", — говорил Zedd.
Найл Хоран (декабрь 2015, октябрь 2019)
Селену впервые связали с ирландским певцом Найлом Хораном в 2015 году после того, как они, как сообщается, были замечены на свидании на пирсе Санта-Моники.
Позже их видели, как они "целовались, обнимались и танцевали близко друг к другу" на вечеринке по случаю 35-летия Дженны Деван-Татум.
Впрочем, Селена отрицала, что они встречаются.
В октябре 2019 года снова начали распространяться слухи после того, как Гомес заметили вместе с Найлом и группой друзей.
Чарли Пут (март 2016)
Селена встречалась с певцом Чарли Путом в 2016 году. Он сказал Billboard, что эти отношения были "очень кратковременными, очень маленькими, но очень влиятельными".
Музыканты записали совместный хит We Don't Talk Anymore, который сейчас просмотрели более 3 миллиардов раз на YouTube.
The Weeknd (январь 2017 — октябрь 2017)
Селена и канадский певец The Weeknd спровоцировали слухи о романе в январе 2017 года. Позже их видели вместе на Met Gala в мае и мероприятии Harper's Bazaar Icons.
Звездная пара рассталась через 10 месяцев отношений, тогда как People сообщили, что у них были проблемы в течение "месяцев" из-за их тяжелого графика, пока канадский артист был в туре, а Селена снимала фильм Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке".
Дрю Таггарт (сентябрь 2022)
В 2022 году Гомес связали с 34-летним Эндрю Таггартом из The Chainsmokers после того, как обеих звезд видели за обедом в Нью-Йорке.
В то время источник сообщил Us Weekly: "Они не пытаются скрыть свой роман, пробираясь в клубы только для членов".
"Они такие ласковые, им очень весело вместе. Селена едва может оторвать от него руки", — говорил инсайдер.
Впрочем, впоследствии пара разорвала свои отношения.
Зейн Малик (март 2023)
В 2023 году возникли слухи, что Селена Гомес переехала к бывшему участнику One Direction, 31-летнему Зейну Малику.
"Селена и Зейн вышли в Сохо в Нью-Йорке вчера вечером около 10:30 вечера. Они шли, держась за руки, и целовались", — говорил инсайдер Entertainment Tonight.
Однако роман, очевидно, закончился, поскольку Селена отписалась от Зейна в Instagram в июне 2023 года, а вскоре певец последовал ее примеру.
Бенни Бланко
Селена Гомес подтвердила свои отношения с Бланко в декабре 2023 года. Она также рассказала, что они уже встречались шесть месяцев и что продюсер относится к ней лучше, чем кто-либо другой.
Напомним, Селена Гомес вышла в свет с женихом.
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